"Це дуже небезпечно": Буданов заявив про нову провокацію РФ в Україні

Кирило Буданов

Реклама

Російська пропаганда змінила тактику і тепер не вигадує фейки з нуля, а штучно роздмухує реальні локальні проблеми всередині України. Зокрема, ворог намагається розігнати ксенофобські настрої щодо трудових мігрантів.

Про це в ексклюзивному коментарі «Апострофу» заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

За словами Буданова, мета таких інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) — розколоти українське суспільство та виставити країну в негативному світлі перед міжнародними партнерами.

Реклама

«Україна завжди була гостинною країною. А тут раптом створюється враження, ніби суспільство ненавидить іноземців і весь світ. І це дуже небезпечно», — наголосив керівник ОП.

Останнім часом в українському інформпросторі активізувалися дискусії щодо залучення трудових мігрантів з інших країн для відбудови та покриття дефіциту кадрів, спричиненого війною та міграційною кризою. Експерти неодноразово попереджали, що ця тема є надзвичайно чутливою і ворог обов’язково спробує використати її для розпалювання внутрішньої ворожнечі.

Нагадаємо, в Україні дефіцит кадрів на підприємствах можуть заповнити шляхом залучення працівників із країн Азії та Африки, зокрема з Індії, Бангладешу та Ефіопії.

Новини партнерів