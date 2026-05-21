Вулиці пішли під воду, а машини "плавають" по дорозі: обласний центр України накрила негода (відео)

Злива в Миколаєві / © Novosti-N

У четвер, 21 травня, обласний центр України опинився у полоні стихії. В Миколаєві почалася сильна злива з грозою, яка за лічені хвилини перетворила дороги на річки.

Про це повідомляють «Новини-N».

За словами очевидців, місто накрив потужний шквалистий вітер і стіна з дощу. Міська зливова каналізація не впорюється з колосальним об’ємом опадів, через що на багатьох ділянках дорожній рух фактично паралізовано.

«Через величезну кількість води на проїжджій частині машини буквально пливуть по дорозі», — передає з місця подій кореспондент.

Рівень води на деяких вулицях сягає коліс автомобілів. Водії змушені знижувати швидкість до мінімуму або взагалі зупинятися на узбіччях.

Негода супроводжується сильними поривами вітру, що створює загрозу падіння гілок і дерев.

Пересуватися містом пішки наразі майже неможливо — тротуари повністю пішли під воду.

Дата публікації 13:58, 21.05.26

Нагадаємо, в Україні найближчим часом збережеться нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, локальними зливами та можливими шквалами. Ясної сонячної погоди більшості регіонів наразі очікувати не варто.

