Єрмаку скасують арешт?: екскерівник ОП прийшов до суду з апеляцією — відеотрансляція

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак 21 травня прибув до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Експосадовець оскаржує обраний для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Перед засіданням Єрмак сказав журналістам, що очікує «справедливого суду», але на інші запитання не відповідав.

Нагадаємо, 14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Раніше екскерівнику президентського офісу оголосили підозру в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО під заставу. Спілкуючись із журналістами, він зазначив, що перебував у платній камері. Після звільнення на експосадовця було покладено низку обов’язків: з’являтися за першим викликом, не залишати Київ без дозволу, повідомляти про зміну проживання чи роботи, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та не контактувати зі свідками й іншими фігурантами справи.

У чому підозрюють Андрія Єрмака — подробиці

САП та НАБУ 11 травня висунули підозру Єрмаку у справі, що стосується ймовірного відмивання 460 млн грн. Слідчі вважають, що ці гроші мають стосунок до зведення елітного ЖК «Династія» неподалік столиці.

За матеріалами розслідування, через дефіцит фінансування будинків тодішній віцепрем’єр Олексій Чернишов долучив до процесу Єрмака та бізнесмена Тимура Міндіча. Комплекс мав складатися з чотирьох локацій: приватних маєтків для Єрмака (R2), Міндіча (R3), Чернишова (R4) та загального спа-комплексу (R0).

Правоохоронці зазначають, що Чернишов відповідав за виділення земельної ділянки та підбір персоналу, Міндіч контролював грошові потоки й дотримання секретності, а Єрмак був серед безпосередніх виконавців і самостійно спонсорував будівництво власного житла. Головним походженням грошей (72%) сторона обвинувачення вважає корупційні схеми в енергетичній сфері, діяльність «бекофісу Міндіча», а також використання фіктивних підприємств.

