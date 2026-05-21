Європу накрила хвиля сифілісу й гонореї: медики попереджають про наслідки

Вірус (ілюстративне фото)

У Європі зафіксували рекордне зростання випадків інфекцій, що передаються статевим шляхом. Йдеться, зокрема, про гонорею та сифіліс, рівень захворюваності на які сягнув найвищих показників більш ніж за десятиліття.

Про це йдеться у новому звіті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, пише Independent.

За даними ECDC, у період з 2015 до 2024 року кількість випадків гонореї в Європі зросла на 303%. Водночас захворюваність на сифіліс за цей самий період збільшилася більш ніж удвічі.

2024 року в Європі зареєстрували 106 331 випадок гонореї та 45 577 випадків сифілісу. Найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом, залишився хламідіоз — понад 213 тисяч випадків.

У ECDC пояснюють таку динаміку зміною сексуальної поведінки, недостатнім доступом до тестування та прогалинами у профілактиці. Фахівці наголошують, що без своєчасного лікування такі інфекції можуть призводити до серйозних ускладнень — хронічного болю, безпліддя, а у випадку сифілісу також до уражень серця та нервової системи.

Окреме занепокоєння медиків викликає зростання кількості випадків вродженого сифілісу, коли інфекція передається від матері до дитини. 2024 року цей показник майже подвоївся — із 78 до 140 випадків у 14 країнах, які надали відповідні дані.

За даними звіту, найбільш непропорційно ураженою групою залишаються чоловіки, які мають секс із чоловіками. Водночас сифіліс також поширюється серед гетеросексуального населення, зокрема серед жінок репродуктивного віку.

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань закликали країни терміново розширити доступ до тестування, пришвидшити лікування та посилити інформування партнерів, щоб зупинити подальше поширення інфекцій.

Фахівці попереджають: без рішучих дій нинішня тенденція може зберегтися, що призведе до більшої кількості ускладнень і поглиблення нерівності у доступі до медичної допомоги.

