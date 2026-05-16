У світі фіксують спалах хантавірусу / © ТСН

Світ наполоханий спалахом рідкісного штаму хантавірусу на круїзному лайнері MV «Хондіус». Поки в Британії проводять безпрецедентні спецоперації з десантуванням медиків, в Україні лікарі вже фіксують перші випадки інфекції.

Чи загрожує нам нова пандемія і як вберегтися від «хвороби щурів» — у матеріалі ТСН.

Смертельний рейс та «тиха паніка»

Круїзний лайнер «Хондіус» стартував 1 квітня з Аргентини. Основна версія слідства — зараження пасажирів на сміттєзвалищі в Ушуаї під час спостереження за птахами. На борту зі 150 людей троє загинули, дев’ять інфіковані.

Пасажири налякані: «Ми не зовсім впевнені, що відбувається, але схоже, що ми зіткнулися з COVID 2.0».

Проте у ВООЗ закликають до спокою: «Це не коронавірус. Це зовсім інший вірус».

Ситуація в Україні: випадки хантавірсу у Львові

У Львівській обласній інфекційній лікарні вже зафіксували двох пацієнтів із цією недугою.

Таміла Алексанян, завідувачка відділення Львівської інфекційної лікарні: «Був чоловік. Він гарячкував, ми не могли зрозуміти причину гарячки, потім вже прийшов аналіз на ханта і підтвердився. Ми не подумали, що може бути, там була в нього паралельна пневмонія, тому що різні органи системи уражаються. Але ця хвороба для нашого регіону не являє собою чогось такого дуже тяжкого, надзвичайного».

Як передається вірус: пояснення ЦГЗ та вірусологів

Представники Центру громадського здоров'я наголошують на особливостях вірусу в нашому регіоні.

Микола Ганіч, речник ЦГЗ: «Якщо ми говоримо про територію Європи та в Україні, то хантавіруси можуть спричиняти геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Ті хантавіруси, які реєструються в Україні, можуть передаватися виключно від гризунів до людини. Це означає — людина є безпечною для оточуючих».

Однак штам Андес, виявлений на лайнері, набагато підступніший.

Федір Лапій, лікар-інфекціоніст: «Штам Андес — єдиний відомий, що передається саме від людини до людини за умов тісного контакту. Що значить тісний контакт? Якщо людина захворіла, ви за нею доглядаєте, ви з нею контактуєте. Якщо це ваша рідна людина — чоловік, дружина, дитина, ви цілуєтесь — це близький контакт. Те, що називається більше як сімейний контакт».

Науковці попереджають: війна підвищує шанси на поширення хвороби.

Федір Лапій: «Через лихоліття війни у нас є певні прогнози або навіть настороженість, бо коли бійці перебувають в бліндажах, і ці бліндажі приваблюють багатьох мишей. Вони залишають свої екскременти, і саме таким чином можна заразитися. Такі випадки були в Україні».

Чому немає вакцини проти хантавірусу

Незважаючи на високу смертність (до 40%), вакцина досі на стадії розробки.

Асель Сартбаєва, професорка Університету Бата, Британія: «Хантавірусом щороку заражаються близько 200 тисяч людей на всій планеті. Це справді важке захворювання, і було б чудово мати вакцину. Приблизно два роки тому ми почали займатися так званими "забутими" хворобами й обрали хантавірус. Ми створили новий антиген, бачимо хорошу імуногенність. Зараз очікуємо додаткового фінансування, щоб перейти до клінічних випробувань. Під час пандемії ми побачили, що за глобальної мобілізації це можна зробити набагато швидше — за 3–4 роки».

Висновки з минулого: Нові Санжари та алгоритми ЄС

Колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька порівнює нинішню ситуацію з початком пандемії COVID-19.

Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров’я 2019-2020 рр.: «На рівні ЄС та ВООЗ є відпрацьовані алгоритми — відслідковування осіб, звітування між собою. Це та взаємодія, про яку ВООЗ просили ще перед коронавірусом. Тоді, у 2019-му, вірус був новий, він постійно мутував. З цим вірусом — він вивчений, він навіть каталогеризований, ми знаємо про нього достатньо».

Експерти одностайні: головне — гігієна, уникнення контактів із гризунами та вчасне звернення до лікарів за перших симптомів.

