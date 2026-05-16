В Україні триває потужна магнітна буря: з якою силою штормить
Геомагнітна активність після кількох днів спокою посилилася і досягнула червоного рівня.
У суботу, 16 травня, очікується потужна магнітна буря. Вона відповідатиме К-індексу 5 (червоний рівень).
Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.
Очікується, що цими днями надійде високошвидкісний потік сонячного вітру з великої центрально розташованої корональної діри. Геомагнітна активність досягне STORM G1 та, можливо, рівня STORM G2.
Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні, вагітні, люди з хронічними хворобами.
Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.