ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

В Україні триває потужна магнітна буря: з якою силою штормить

Геомагнітна активність після кількох днів спокою посилилася і досягнула червоного рівня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © ТСН.ua

У суботу, 16 травня, очікується потужна магнітна буря. Вона відповідатиме К-індексу 5 (червоний рівень).

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Очікується, що цими днями надійде високошвидкісний потік сонячного вітру з великої центрально розташованої корональної діри. Геомагнітна активність досягне STORM G1 та, можливо, рівня STORM G2.

Магнітна буря 16 травня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 16 травня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні, вагітні, люди з хронічними хворобами.

Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie