В Украине продолжается мощная магнитная буря: с какой силой штормит

Геомагнитная активность после нескольких дней покоя усилилась и достигла красного уровня.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © ТСН.ua

В субботу, 16 мая, ожидается мощная магнитная буря. Она будет соответствовать К-индексу 5 (красный уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Ожидается, что в эти дни придет высокоскоростной поток солнечного ветра из большой центрально расположенной корональной дыры. Геомагнитная активность достигнет STORM G1 и, возможно, уровня STORM G2.

Магнитная буря 16 мая. Фото: Meteoagent.

Магнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые, беременные, люди с хроническими болезнями.

Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.

