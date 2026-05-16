В Украине продолжается мощная магнитная буря: с какой силой штормит
Геомагнитная активность после нескольких дней покоя усилилась и достигла красного уровня.
В субботу, 16 мая, ожидается мощная магнитная буря. Она будет соответствовать К-индексу 5 (красный уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Ожидается, что в эти дни придет высокоскоростной поток солнечного ветра из большой центрально расположенной корональной дыры. Геомагнитная активность достигнет STORM G1 и, возможно, уровня STORM G2.
Магнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые, беременные, люди с хроническими болезнями.
Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.