Війна в Україні

Україна змогла стримати весняний наступ російських військ, а на фронті останніми тижнями з’явився обережний оптимізм.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Times.

Як зазначає видання, одним із головних чинників стало активне використання Україною безпілотників та сучасних бойових технологій.

«Ситуація трохи покращилася», — розповів пілот безпілотника 423-го окремого батальйону БПЛА Ігор.

За його словами, фронт досі перебуває під сильним тиском, однак ситуація вже не виглядає настільки критичною, як під час виснажливих зимових боїв.

У статті наголошується, що сама структура поля бою суттєво змінилася. Лінія фронту більше не обмежується окопами та класичними оборонними позиціями.

Генеральний директор Brave1 Андрій Гриценюк пояснив, що навколо фронту сформувалася так звана «зона знищення».

«Навколо лінії фронту утворилася так звана „зона знищення“, глибина якої раніше оцінювалася приблизно в 20 кілометрів, де транспортні засоби більше не можуть ефективно діяти через масове використання дронів», — зазначив він.

За словами Гриценюка, ця зона поступово розширюється завдяки використанню Україною дронів середньої дальності, які дозволяють завдавати точних ударів углиб російських позицій.

Саме це, як пише видання, стало основою нового обережного оптимізму української сторони.

Українські військові зазначають, що хоча російська армія досі має ініціативу на окремих ділянках фронту та продовжує активно використовувати живу силу, артилерію й безпілотники, дедалі більше атак зриваються ще до наближення окупантів до українських позицій.

Особливо напруженою ситуація залишається на півдні Запорізької області. Російські війська проводять розвідку в районі Гуляйполя, яке українські командири вважають одним із можливих напрямків наступу на Запоріжжя.

«Вони хочуть перерізати шлях до Запоріжжя. Для них Гуляйполе — це прямий шлях», — розповів командир 423-го окремого батальйону безпілотників ЗСУ Віталій Герсак.

За його словами, російські військові намагаються використовувати весняну зелень для прихованого переміщення піхоти через лісосмуги — пішки, на мотоциклах та квадроциклах.

Водночас українські підрозділи БпЛА заздалегідь підготувалися до таких атак.

Ще однією гарячою точкою залишається Костянтинівка в Донецькій області. Російські війська вже кілька місяців намагаються наблизитися до міста, яке входить до східного оборонного поясу України.

На початку травня Reuters повідомляло, що бої точилися вже поблизу околиць міста, а російські підрозділи перебували менш ніж за милю від його південних районів.

Втім, як наголошує видання, попри серйозний тиск, сценарій обвалу фронту, якого побоювалися торік, не реалізувався.

«Вони атакують, але ми тримаємо оборону», — сказав оператор безпілотника 28-ї бригади ЗСУ з позивним Горб.

Українські чиновники пояснюють, що головною причиною стійкості фронту стали саме технології. Безпілотники більше не є допоміжним елементом, а перетворилися на ключовий фактор війни.

Водночас у Києві зберігають стримані оцінки ситуації. Попри значні втрати, Росія все ще має перевагу у людських ресурсах, боєприпасах, авіабомбах та промислових можливостях.

Українська піхота залишається виснаженою, а влада продовжує шукати можливості для поповнення та ротації особового складу.

Однак, як підсумовує The Washington Times, останніми тижнями динаміка на фронті помітно змінилася: Росія продовжує просування на окремих напрямках, але ціна кожного кілометра для окупантів стає дедалі вищою.

Ми раніше інформували, що Роберт «Мадяр» Бровді попередив, що зона регулярних уражень біля фронту нині може сягати 25 кілометрів і більше по обидва боки лінії зіткнення.

