Дональд Трамп

Політика президента США Дональда Трампа щодо України та європейських союзників може призвести до автономізації Європи та поступового ослаблення глобальної ролі Сполучених Штатів.

Таку думку надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі у 2010–2011 роках Роман Безсмертний висловив у етері Еспресо.

За словами Безсмертного, варто розділяти позицію США як держави та політику Дональда Трампа.

«Я б розрізняв США та Дональда Трампа. Не підтримуючи Україну, а підтримуючи Росію, Трамп програє двічі щодо рішень у допомозі Україні», — заявив дипломат.

Він також наголосив, що аналогічна ситуація складається і у відносинах із Європою.

«Так само і щодо Європи, бо взаємозалежність тут абсолютно рівна, і необхідність цього союзу доведена десятиліттями. Те, що Трамп руйнує цю систему, призведе до того, що ситуація у США буде пропорційно погіршуватися», — вважає Безсмертний.

Дипломат також прокоментував нещодавній візит Дональда Трампа до Китаю, назвавши його невдалим.

«Навіть нинішній візит до Китаю ще раз показав — спроба Трампа розгортати оглоблі, шукати якісь геополітичні рішення є абсолютно марною», — зазначив він.

Безсмертний додав, що США традиційно будували свою політику на темах прав людини, однак нинішня адміністрація, за його словами, відходить від цих принципів.

На переконання дипломата, у питаннях безпеки, зокрема щодо Близького Сходу, Ормузької та Оманської проток, а також російсько-української війни, ефективними залишаються лише формати спільної роботи США та Європи.

«Відповідь може забезпечити тільки формат НАТО, формат „Рамштайн“ і так далі, де США і Європа — союзники та партнери і в безпековому, і в економічному, і в гуманітарному питаннях», — пояснив він.

Безсмертний також спрогнозував, що продовження нинішньої політики Трампа може змусити Європу створити власну незалежну систему безпеки.

«Європа створить свою власну систему безпеки, в тому числі систему ядерного стримування. Цілий ряд європейських країн набудуть статусу ядерних держав, в тому числі і Польща, і Україна», — заявив дипломат.

За його словами, наслідком цього може стати глобальне послаблення позицій США.

«В результаті цього відбудеться глобальне падіння ролі США, що потягне за собою відмову від долара як резервної валюти, відмову від Сполучених Штатів як ринку», — підсумував Безсмертний.

