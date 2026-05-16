РФ хоче захистити «Шахеди» від дронів-перехоплювачів: «Флеш» розповів, що вигадав ворог

Російські війська продовжують шукати способи підвищити захист ударних безпілотників типу «Шахед» від українських засобів протидії.

Про це у своєму Telegram повідомив фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій Безкрестнов із позивним Флеш.

За його словами, існують обґрунтовані підозри, що росіяни почали встановлювати на окремі «Шахеди» системи радіоелектронної боротьби.

Йдеться, зокрема, про засоби, які можуть придушувати українські дрони-перехоплювачі та створювати перешкоди для роботи радіолокаційних станцій.

Водночас він наголосив, що для української сторони така модернізація російських дронів не стала несподіванкою.

«Нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені», — додав Безкрестнов.

