РФ хочет защитить «Шахеды» от дронов-перехватчиков: «Флэш» рассказал, что придумал враг

БПЛА Shahed / © Associated Press

Российские войска продолжают искать способы повысить защиту ударных беспилотников типа «Шахед» от украинских средств противодействия.

Об этом в своем Telegram сообщил специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей Безкрестнов с позывным Флэшем.

По его словам, существуют обоснованные подозрения, что россияне начали устанавливать на отдельные «Шахеды» системы радиоэлектронной борьбы.

Речь идет о средствах, которые могут подавлять украинские дроны-перехватчики и создавать помехи для работы радиолокационных станций.

В то же время, он отметил, что для украинской стороны такая модернизация российских дронов не стала неожиданностью.

«Ничего здесь неожиданного для нас нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены», — добавил Бескрестнов.

Ранее сообщалось, что Сергей Безкрестнов с позывным «Флэшом» заявил, что Украина еще не реализовала даже половину запланированных решений для борьбы с российскими дронами.

Мы ранее информировали, что Россия совершила рекордную атаку на Украину, выпустив более 1500 дронов и баллистические ракеты.

