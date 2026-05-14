"Такого в мире еще не было": "Флэш" раскрыл, как Украина отразила рекордную в истории атаку РФ

Во время предыдущих массированных атак РФ украинское ПВО выдержало рекордную атаку — россияне выпустили более 1500 ударных дронов в сутки, пытаясь перегрузить систему.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

«Мы пережили одну из самых трудных атак за последнее время…. Мы успешно выдержали попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА. Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было», — подчеркнул Бескрестнов.

По информации эксперта, украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить и обезвредить 95% всех выпущенных беспилотников. При этом около 30% всех вражеских БПЛА ликвидировали украинские перехватчики, и этот показатель продолжает расти.

Также добавил, что во время этого обстрела армия РФ рассчитывала именно на массовое использование обычных «Шахедов», тогда как доля модифицированных реактивных дронов и БПЛА с управлением была незначительной. Главными целями массированной атаки были объекты критической инфраструктуры, логистические узлы и Укрзализныця.

«Горе натворили ракеты. Особенно в Киеве. Есть попадание в жилые дома и на территории гражданских предприятий. Мы не публикуем такую информацию, но противник уже сегодня все увидит на спутниковых снимках. Особенно циничными были повторные удары баллистики в те же места через несколько часов. Так враг пытался убить работающих на местах спасателей», — отметил «Флэш».

Сергей Бескрестнов поблагодарил всех военных и представителей добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) за защиту и добавил, что никакие материальные убытки не сравнятся с потерей человеческих жизней.

Массированная атака РФ 13-14 мая — последние новости

Напомним, российские войска 13 мая совершили массированную атаку беспилотниками на западные регионы Украины. В результате чего в Ужгороде произошло попадание в здание, а Львов и Ивано-Франковск находились под угрозой новых ударов.

Впоследствии, в ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Киев десятками «Шахедов», а также крылатыми и баллистическими ракетами. В Дарницком районе разрушен подъезд жилого дома. По данным КМВА, количество раненых возросло до 40 человек, среди которых есть лунный младенец, отравившийся угарным газом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Силам обороны и спецслужбам подготовить возможные форматы ответа России после одной из самых масштабных воздушных атак за последнее время.

