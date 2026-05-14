С кружевом и принтом polka dot: невестка Трампа продемонстрировала два женственных образа в платьях в Китае
Лара Трамп с мужем сопровождают президента США в рабочей поездке в Пекин.
Президент США Дональд Трамп с официальным визитом находится в Китае. В этой поездке его сопровождает сын Эрик Трамп с женой Ларой Трамп. Фотографы запечатлели их в Международном аэропорту Пекина, когда они выходили из самолета Air Force One.
Для перелета Лара Трамп надела романтичное белое платье А-силуэта длины миди с кружевными короткими рукавами, которое дополнила туфлями в тон на высоких шпильках.
Затем фотографы сделали фотографии Трампов во время посещения Храма Неба в Пекине. Сюда Лара надела белое платье с черным принтом polka dot, воротником, короткими рукавами-фонариками, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.
Наряд она скомбинировала с бежевыми туфлями-лодочками. У нее была укладка с локонами, нежный макияж и золотые браслеты на руках.