- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить "Картошку" — легендарный десерт из детства
Есть десерты, которые мгновенно возвращают в детство. Один кусочек и перед глазами школьный буфет, ярмарка или кондитерская возле дома, где на витрине всегда лежала она — шоколадная «Картошка».
Сегодня этот десерт снова переживает волну популярности. На странице mil_alexx_pp рассказали о простом рецепте той самой «Картошки», которую можно приготовить буквально за несколько минут.
Ингредиенты
Для десерта
печенье «К кофе» 180 г
какао 1,5 ст. л
сливочное масло 75 г
сгущенное молоко 60 г
Для декора
сгущенное молоко 1 ст. л
мягкое сливочное масло 1 ст. л
Приготовление
Печенье нужно перебить в мелкую крошку с помощью блендера. Две ложки крошки стоит оставить отдельно, они понадобятся для финального обваливания десерта.
После этого добавить какао и хорошо перемешать массу.
К сухой смеси добавляют растопленное сливочное масло и сгущенное молоко.
Массу нужно тщательно вымешать до однородной текстуры. Она должна быть пластичной и хорошо держать форму.
Руками формируют продолговатые шарики или овальные пирожные.
После формирования их обваливают в отложенной шоколадной крошке, именно это создает классический вид «Картофеля».
Для украшения нужно смешать мягкое масло и сгущенное молоко.
Затем крем перекладывают в кулинарный мешок и наносят небольшие «ростки» сверху — тот самый узнаваемый декор, который был в классических пирожных из детства.
Готовый десерт нужно поставить в холодильник примерно на 60 мин.
После охлаждения десерт полностью готов к подаче.
Секрет популярности этого десерта — не только во вкусе. Он ассоциируется с более простыми временами, домашним уютом и маленькими радостями. «Картошка» — это больше, чем просто десерт из печенья и какао. Это маленькая гастрономическая машина времени, которая возвращает в детство буквально с первого кусочка.