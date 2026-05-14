Рецепты
Как приготовить "Картошку" — легендарный десерт из детства

Есть десерты, которые мгновенно возвращают в детство. Один кусочек и перед глазами школьный буфет, ярмарка или кондитерская возле дома, где на витрине всегда лежала она — шоколадная «Картошка».

Станислава Бондаренко
Десерт "Картошка" tiktok.com/@mil_alexx_pp

Сегодня этот десерт снова переживает волну популярности. На странице mil_alexx_pp рассказали о простом рецепте той самой «Картошки», которую можно приготовить буквально за несколько минут.

Ингредиенты

Для десерта

  • печенье «К кофе» 180 г

  • какао 1,5 ст. л

  • сливочное масло 75 г

  • сгущенное молоко 60 г

Для декора

  • сгущенное молоко 1 ст. л

  • мягкое сливочное масло 1 ст. л

Десерт «Картошка» tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

  1. Печенье нужно перебить в мелкую крошку с помощью блендера. Две ложки крошки стоит оставить отдельно, они понадобятся для финального обваливания десерта.

  2. После этого добавить какао и хорошо перемешать массу.

  3. К сухой смеси добавляют растопленное сливочное масло и сгущенное молоко.

  4. Массу нужно тщательно вымешать до однородной текстуры. Она должна быть пластичной и хорошо держать форму.

  5. Руками формируют продолговатые шарики или овальные пирожные.

  6. После формирования их обваливают в отложенной шоколадной крошке, именно это создает классический вид «Картофеля».

  7. Для украшения нужно смешать мягкое масло и сгущенное молоко.

  8. Затем крем перекладывают в кулинарный мешок и наносят небольшие «ростки» сверху — тот самый узнаваемый декор, который был в классических пирожных из детства.

  9. Готовый десерт нужно поставить в холодильник примерно на 60 мин.

  10. После охлаждения десерт полностью готов к подаче.

Секрет популярности этого десерта — не только во вкусе. Он ассоциируется с более простыми временами, домашним уютом и маленькими радостями. «Картошка» — это больше, чем просто десерт из печенья и какао. Это маленькая гастрономическая машина времени, которая возвращает в детство буквально с первого кусочка.

