Десерт "Картошка" tiktok.com/@mil_alexx_pp

Сегодня этот десерт снова переживает волну популярности. На странице mil_alexx_pp рассказали о простом рецепте той самой «Картошки», которую можно приготовить буквально за несколько минут.

Ингредиенты

Для десерта

печенье «К кофе» 180 г

какао 1,5 ст. л

сливочное масло 75 г

сгущенное молоко 60 г

Для декора

сгущенное молоко 1 ст. л

мягкое сливочное масло 1 ст. л

Приготовление

Печенье нужно перебить в мелкую крошку с помощью блендера. Две ложки крошки стоит оставить отдельно, они понадобятся для финального обваливания десерта. После этого добавить какао и хорошо перемешать массу. К сухой смеси добавляют растопленное сливочное масло и сгущенное молоко. Массу нужно тщательно вымешать до однородной текстуры. Она должна быть пластичной и хорошо держать форму. Руками формируют продолговатые шарики или овальные пирожные. После формирования их обваливают в отложенной шоколадной крошке, именно это создает классический вид «Картофеля». Для украшения нужно смешать мягкое масло и сгущенное молоко. Затем крем перекладывают в кулинарный мешок и наносят небольшие «ростки» сверху — тот самый узнаваемый декор, который был в классических пирожных из детства. Готовый десерт нужно поставить в холодильник примерно на 60 мин. После охлаждения десерт полностью готов к подаче.

Секрет популярности этого десерта — не только во вкусе. Он ассоциируется с более простыми временами, домашним уютом и маленькими радостями. «Картошка» — это больше, чем просто десерт из печенья и какао. Это маленькая гастрономическая машина времени, которая возвращает в детство буквально с первого кусочка.

