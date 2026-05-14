Украина
331
2 мин

"Этот диктатор без тормозов": "Мадяр" сказал, положит ли смерть Путина конец войне

«Мадяр» прокомментировал, когда возможно окончание войны, и объяснил, что изменит смерть Путина.

Дмитрий Гулийчук
Роберт «Мадяр» Бровди

Российская политическая система продолжит бороться за сохранение своего режима даже в случае ликвидации Владимира Путина. Поэтому даже смерть диктатора не обязательно означает окончание войны в Украине.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в интервью «Украинской правде».

По мнению военного, парад 9 мая стал для Путина рубиконом его влияния, власти и субъектности.

«Путин по самым болезненным точкам бьет по своему собственному обществу — забирая деньги на войну, ограничивая их свободу в социальных сетях. Здесь предел каждый диктатор должен знать, но этот без тормозов, шпарит вовсю и сам себя разрушает», — считает «Мадяр».

Что изменит смерть Путина

По убеждению командира, надеяться на мгновенное разрушение российской машины агрессии в случае смерти Путина не стоит, ведь созданная десятилетиями система будет удерживать власть силовыми методами до последнего.

«Вы понимаете, что даже если его (Путина — Ред.) грохнули уже или грохнут, система не позволит разрушить тот мир, который они десятилетиями создавали. Они будут играть в удержание той власти ровно столько, сколько смогут силовым способом ее регулировать», — пояснил «Мадяр».

Когда будет окончание войны

«Окончание войны, давайте будем трезвыми… остановка войны в рамках выполнения тех или иных договоренностей, геополитических влияний или достижения каких-либо точек соприкосновения гипотетически возможна», — допускает Бровди.

В то же время он подчеркнул, что требования РФ относительно полной капитуляции и сдачи Донецкой области неприемлемы, а гипотетическая остановка огня на текущей линии разграничения не будет означать финал войны.

«Даже если бы сегодня была ситуация заморожена по действующей полосе ЛБС, что маловероятно, вопрос времени и вопрос его восстановления, вопрос их наполнения силами и средствами — пусть не в месяцах, то в годах, и возвращение к дальнейшей оккупации. Более года, меньше года, с заходом в страны Евросоюза или в страны-члены НАТО, или дальнейшая попытка ликвидации Украины в полном объеме. Это уже по мере фантазий текущего руководителя, который на тот момент будет», — говорит «Мадяр».

Военный предупредил, что в момент любой остановки войны Украине придется радикально пересмотреть систему безопасности. Главная задача — поддерживать готовность и боеспособность, чтобы «Киев за три дня» больше никогда не появлялся даже в фантазиях российского руководства.

Ранее «Мадяр» рассказал, чем обернется для России новое наступление на Киев.

