Шойгу дерзко озвучил «условия мира» Путина для окончания войны: детали

Путин и Шойгу. / © Associated Press

В России продолжают раздаваться циничные заявления об «устойчивом мире», которого якобы очень стремятся в Кремле. Впрочем, не менее цинично добавляют, мол, условием является устранение всех первопричин.

Об этом дерзко заявил прихвостень «фюрера», секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу.

Он нагло подчеркнул, мол, это позиция их диктатора Владимира Путина, и эта «позиция изменений не претерпела». А еще в лучших традициях Кремля Шойгу вспомнил о «внеблоковых, нейтральных и безъядерных основах» Украины.

Кроме того, секретарь Совбеза повторил подлые ультиматумы Путина о том, что мир должен признать «возвращение территорий», которые незаконно оккупировал путинский режим, «в состав России».

Шойгу также повторил кремлевские нарративы о том, мол, Москва «очень хочет» и даже «не отказывается от политико-дипломатических методов» окончания войны в Украине. Впрочем, он лживо обвинил Киев в обратном.

В то же время, спикер диктатора Дмитрий Песков дерзко заявил, что РФ требует от президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ об отступлении ВСУ. Мол, тогда Москва и Киев могли бы перейти к полноформатным мирным переговорам.

Заявления России о «мире»

Спикер Кремля Дмитрий Песков дерзко выразился якобы желанием Москвы по прекращению огня в Украине. Мол, по пути к этому Россия требует от Украины, чтобы ВСУ отступили и «оставили регионы РФ».

В то же время, помощник «фюрера» Юрий Ушаков назвал «условия» для продолжения переговоров с Киевом. По его словам, это отвод украинских войск из Донбасса, потому что иначе достичь прогресса в переговорах будет невозможно даже после многочисленных раундов консультаций.

