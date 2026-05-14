Как побороть неуверенность: исследователь поведения назвала две привычки, которые изменят вашу жизнь

Уверенность в себе

Сомнения в себе могут проявляться в разных формах — от чрезмерного обдумывания каждого шага до бессонных ночей. Однако исследовательница поведения уверяет: жизнь становится гораздо легче, когда человек перестает сдерживать себя.

Об этом рассказала эксперт Шейд Захрай в подкасте Мел Роббинс.

В своей работе Захрай заметила тревожную тенденцию: люди, которым сложно принимать себя, превращают извинения во вредную привычку. Фразы «извини, что я так много говорю» или «извини, что я так эмоциональна» лишь усиливают ощущение собственной недостаточности.

«Вместо "извиняюсь, что я так много говорю", можно сказать "спасибо тебе, что выслушал меня". Это способ сделать другому человеку приятно и одновременно изменить собственное восприятие себя», — отмечает Захрай.

Эксперт предупреждает: слишком частые извинения заставляют окружение сомневаться в вашей надежности и создают впечатление слабости.

Как отпустить лишнее

Еще одна действенная техника от исследователя — создание так называемого списка care less. Это список вещей, о которых стоит меньше волноваться. Для этого Захрай советует разделить лист бумаги на две колонки.

В левой части следует записать все, что вы хотите отпустить. К примеру: «Я хочу меньше думать о том, что обо мне думают люди на улице». В правой части — то, о чем хочется заботиться больше.

«Периодически следует просматривать этот список и обращать внимание, какая его часть вызывает больше интереса. Осознание того, куда чаще всего направлены мысли, помогает избегать их влияния», — отмечает специалист.

В чем подлинная ценность

Захрай подчеркивает, что путь к счастливой жизни лежит через осознание собственной значимости без внешнего подтверждения.

«Не нужно, чтобы другие подтверждали вашу ценность. Вы ценны уже потому, что существуете», — резюмирует исследователь.

Развитие самопринятия — это не мгновенный процесс, однако замена привычных извинений на благодарность и фокус на собственных желаниях способны кардинально изменить восприятие реальности уже сегодня.

