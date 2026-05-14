Як побороти невпевненість: дослідниця поведінки назвала дві звички, що змінять ваше життя

Впевненість в собі

Сумніви у собі можуть проявлятися у різних формах — від надмірного обдумування кожного кроку до безсонних ночей. Проте дослідниця поведінки запевняє: життя стає значно легшим, коли людина припиняє стримувати себе.

Про це розповіла експертка Шейд Захрай у подкасті Мел Роббінс.

У своїй роботі Захрай помітила тривожну тенденцію: люди, яким складно приймати себе, перетворюють вибачення на шкідливу звичку. Фрази «вибач, що я так багато говорю» або «вибач, що я така емоційна» лише підсилюють відчуття власної недостатності.

«Замість "перепрошую, що я так багато говорю", можна сказати "дякую тобі, що вислухав мене". Це спосіб зробити іншій людині приємно і водночас змінити власне сприйняття себе», — наголошує Захрай.

Експертка попереджає: занадто часті вибачення змушують оточення сумніватися у вашій надійності та створюють враження слабкості.

Як відпустити зайве

Ще одна дієва техніка від дослідниці — створення так званого списку care less. Це перелік речей, про які варто менше хвилюватися. Для цього Захрай радить розділити аркуш паперу на дві колонки.

У лівій частині варто записати все, що ви хочете відпустити. Наприклад: «Я хочу менше думати про те, що про мене думають люди на вулиці». У правій частині — те, про що хочеться піклуватися більше.

«Періодично варто переглядати цей список і звертати увагу, яка його частина викликає більше інтересу. Усвідомлення того, куди найчастіше спрямовані думки, допомагає уникати їхнього впливу», — зауважує фахівчиня.

У чому полягає справжня цінність

Захрай підкреслює, що шлях до щасливого життя лежить через усвідомлення власної значущості без зовнішнього підтвердження.

«Не потрібно, щоб інші підтверджували вашу цінність. Ви маєте цінність уже тому, що існуєте», — резюмує дослідниця.

Розвиток самоприйняття — це не миттєвий процес, проте заміна звичних вибачень на вдячність та фокус на власних бажаннях здатні кардинально змінити сприйняття реальності вже сьогодні.

