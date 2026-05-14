- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Летиция выбрала для делового выхода стильное платье в барби оттенке
Королева Летиция приняла участие в 17-й Иберо-американской конференции министров здравоохранения в театре «Реал» в Мадриде.
В этот раз королева достала из шкафа ярко-розовое платье от дизайнера Мойзеса Ньето. В отличие от нейтральных тонов, обычно преобладающих на подобных официальных мероприятиях, Летиция выбрала розовый цвет.
Платье имеет длину миди, лаконичный лиф и юбку А-силуэта, с рукавами три четверти, которое сочетала с туфлями-слингбэками нежно-розового цвета на невысоких каблуках.
Летиция завершила образ выразительны макияжем и идеально уложенными волосами, а также носила серьги с разноцветными камнями от бренда Dime Que Me Quieres.
А ранее на этой неделе мы показывали, как королева Летиция сочетала белую блузку с кожаной юбкой и туфлямт-слингбэками черного цвета, появившись на церемонии в Королевском почтовом отделении в Мадриде.