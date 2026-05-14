Уже 9 погибших: из-под завалов разрушенной многоэтажки в Киеве достали еще одно тело

Из-под завалов многоэтажки получили тело девятой жертвы / © ГУ ГСЧС в Киеве

Из-под обломков разрушенной российской ракетой многоэтажки в Дарницком районе Киева спасатели деблокировали тело еще одного человека. Пока официальное число погибших в результате этого массированного террористического удара по столице достигло девяти человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Поисковая операция: под завалами до сих пор ищут людей

По словам Ткаченко, спасательные службы продолжают непрерывно работать на месте трагедии, пытаясь разобрать тонны бетона и найти других обитателей разрушенного дома.

«Спасатели деблокировали из-под завалов еще одного погибшего. На данный момент количество людей, которых убили россияне, уже 9. Мои соболезнования родным и близким. Поисковая операция продолжается», – отметил чиновник.

Самая масштабная атака на столицу - последние новости

Напомним, что нынешний удар стал наиболее массированным с самого начала полномасштабного вторжения России. Главной целью врага стал Киев, где в результате прямого попадания обрушился подъезд панельной многоэтажки в Дарницком районе. Там было полностью разрушено 34 квартиры, а подразделениям ГСЧС удалось извлечь из-под обломков 28 спасенных человек.

Всего в столице зафиксировали разрушение на 20 локациях, включая школы и больницы. Значительные повреждения получила и Киевская область, где в пяти районах вспыхнули масштабные пожары, сгорели автомобили и частные дома, а среди десятка пострадавших оказался ребенок. В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что за последние двое суток враг выпустил по Украине более полутора тысяч дронов и ракет.

Из-за беспрецедентного количества невинных жертв столичные власти приняли решение достойно почтить память погибших. По распоряжению мэра Виталия Кличко, в Киеве объявлен Днем траура среда, 15 мая. В городе строго запрещены все развлекательные мероприятия, а на государственных и коммунальных зданиях приспущены флаги в память о киевлянах, чьи жизни оборвал русский террор.

