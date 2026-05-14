Когда закончится война в Украине: эксперт назвал условие, от которого зависит Путин

Глобальные стратегии в войне в Украине не претерпели изменений от осени. Российская экономика приходит в упадок, однако Кремль будет воевать до последнего рубля — есть деньги, есть и война.

Об этом в авторской колонке 24 канала пишет общественный деятель и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

Какие стратегии стран в войне в Украине

По его словам, текущие подходы сторон распределились следующим образом. Россия продолжает давить на Силы обороны Украины для медленного продвижения. Также оказывает кинетическое и информационное давление на украинское общество и запугивает европейцев для прекращения поддержки.

В то же время, по мнению эксперта, Украина фокусируется на нейтрализации враждебных усилий и нефтяных ударах по российскому бюджету. В настоящее время Европа пытается выиграть время для развертывания собственного военного производства.

Эксперт добавил, что США стремятся отвлечься от полномасштабной войны и переключить внимание на другие театры действий. В свою очередь, Китай занимает выжидательную позицию, поскольку его устраивает ослабление России и изоляция США от Европы.

Когда остановится Путин

Анализируя внутреннюю ситуацию в РФ, Пекарь отметил, что российское руководство не может и не хочет останавливать войну из-за веры в успех своей стратегии, невозможности перевести экономику на гражданские рельсы и отсутствие результата, который можно продемонстрировать населению как победу. Однако ресурсный потенциал страны-агрессорки исчерпывается.

«Это означает, что Россия будет продолжать войну, сколько сможет и прекратит тогда, когда не сможет. Простыми словами: есть деньги — есть война, нет денег — нет войны», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что российская экономика демонстрирует падение, и уже летом власти РФ могут прибегнуть к конфискации депозитов населения. При этом возникновение голодных бунтов в России маловероятно, а все возможные сценарии изменений внутри страны связаны исключительно с расколом элит.

Оценивая положение Украины, Пекарь подчеркнул, что государство имеет достаточный объем поддержки от Европы и минимально зависит от США, поэтому ключевые риски сейчас внутренние.

«Важно нам самим не упасть. Напомню: у нас есть поддержка Европы в достаточном объеме и не очень зависим от США. Наши слабости в основном внутренние. Держите собственный чердак упорядоченным, а крыша крепко закрепленной», — резюмировал Валерий Пекарь.

Напомним, что Украина предлагала президенту РФ Путину продолжить перемирие. Несмотря на мирные инициативы Киева, Путин избрал путь эскалации.

Однако в ночь на 14 мая Россия массированно атаковала Киев десятками «Шахедов», а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Ранее президент Франции заявил, что массированная комбинированная атака России по территории Украины свидетельствует о лицемерии российских властей и ее слабости в попытке завершить развязанную войну.

К слову, в США заявили о возможном переломе в войне РФ против Украины уже в этом году.

