Зеленский поручил подготовить ответ России после массированной атаки: что заявил

Зеленский сделал заявление после массированной атаки РФ / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Силам обороны и спецслужбам подготовить возможные форматы ответа России после одной из самых масштабных воздушных атак за последнее время.

Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Россия выпустила более 1500 дронов и десятки ракет

По словам президента, главной темой Ставки стал доклад военных по защитной операции во время массированного российского удара, который длился почти двое суток — 13 и 14 мая.

Зеленский подчеркнул, что Россия применила «специальную террористическую тактику», предварительно накопив ракеты и дроны, чтобы максимально усложнить работу украинской ПВО.

«В целом в волнах массированных атак за 13 и 14 мая россияне использовали 1567 дронов и 56 ракет разных типов», — сообщил президент.

По данным украинских властей силы ПВО сбили 94% дронов, а уровень перехвата ракет составил 73%.

В то же время, ключевой проблемой остаются баллистические ракеты и необходимость прикрытия большого количества объектов инфраструктуры и городов.

Зеленский поручил усилить ПВО

В ходе Ставки президент вместе с военным командованием, министром обороны и министром энергетики обсудил потребности системы противовоздушной обороны.

Речь шла, в частности, об увеличении поставок радаров, усилении антибалистических систем, обеспечении ракетами для ПВО.

«Все должны сосредоточиться на антибалистических системах и ракетах к ним. Это приоритет номер один», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что эффективность работы украинской дипломатии в мае-июне будет оцениваться, в частности, по результатам получения дополнительных систем ПВО.

Последствия ударов по Украине

Президент сообщил, что на Ставке заслушали доклады о последствиях попаданий в разных регионах Украины — от Ровенщины и Ивано-Франковской области до Киева и Харьковской области.

Сложнейшая ситуация, по словам Зеленского, остается в Киеве, где продолжаются поисково-спасательные работы после разрушения подъезда жилого дома.

«Неизвестна судьба почти 20 человек, которые могли быть в этом доме. На сегодня известно о семи погибших и 39 раненых только в Киеве», — сообщил глава государства.

К ликвидации последствий привлечены спасатели ГСЧС, полиция, коммунальные и медицинские службы.

Украина готовит ответ

В завершение обращения Зеленский заявил, что поручил Силам обороны и специальным службам предложить варианты ответа на российский удар.

«Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот российский удар», — отметил президент.

Добавим, что после российской атаки на Киев количество жертв в очередной раз возросло.

Спасатели извлекли из-под завалов еще двух погибших. Поиски людей под завалами продолжаются.

