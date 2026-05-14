Зеленский после кровавых ударов РФ выступил с жестким заявлением

Владимир Зеленский.

Ночью и днем 14 мая агрессор Российская Федерация массированно ударила по Украине. Хотя 93% ракет и дронов удалось сбить, но есть много погибших и травмированных. За эти удары Киев ответит должным образом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«За все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они ощущали последствия своего террора. Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать полностью. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной», — подчеркнул глава государства.

По его словам, удалось сбить более 93% ракет и дронов во время российских атак. Зеленский добавил, что «надо выше», но «самое сложное — защищаться от баллистики».

Атака на Киев

Президент подчеркнул, что из-за ночной российской атаки в Киеве количество жертв возросло до пяти, а более 40 человек получили ранения. С ночи продолжается поисково-спасательная операция в Дарницком районе.

«Ищут людей под завалами дома. Более десяти человек считаются пропавшими без вести», — добавил Зеленский.

Удары по Украине

По данным президента, из-за ударов армии РФ по всей стране повреждено 180 объектов, из которых более полусотни — это обычные жилые дома.

Кроме того, десятки мирных украинцев получили травмы. В частности, в Харькове почти 30 пострадавших, семь человек ранены в Киевской области, двое — в Одесской области.

Сегодня в среду в Херсоне во время гуманитарной миссии россияне дважды атаковали FPV-дронами машину Управления ООН по координации гуманитарных дел. В автомобиле находились руководитель и восемь сотрудников организации. Обошлось без травмированных, представителей миссии эвакуировали.

Напомним, утром Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар РФ по Киеву, который Россия совершила ночью и утром 14 мая. Под прицелом оказалась гражданская инфраструктура. В частности это жилые дома, школа, ветеринарная клиника.

Россияне массированно атаковали Украину дронами и разными типами ракет, в частности баллистикой. Было зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения — 56 ракет и 675 БпЛА.

