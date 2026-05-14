- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 2 мин
Бензин может резко подорожать: водителей предупредили о новой цене с июля
Цены на бензин в Украине могут вырасти с 1 июля из-за новых требований по обязательному содержанию биоэтанола.
В Украине с 1 июля 2026 бензин может подорожать примерно на 4 грн за литр. Причиной может стать введение нового требования по обязательному содержанию биоэтанола в горючем на уровне 7–10%.
Об этом заявил владелец и CEO сети АЗК UPG Владимир Петренко во время форума Energy Finance в Киеве, передает "Интерфакс".
По его словам, бензин с добавлением 5% биоэтанола уже стоит примерно на 2 грн за литр дороже обычного. Если доля биоэтанола вырастет до 10%, цена может увеличиться ориентировочно на 4 грн.
«Спиртовой бензин с 5% биоэтанола на 2 грн/л дороже обычного. Я ожидаю, что это будет примерно плюс 4 грн к цене, если будет 10% биоэтанола», - сказал Петренко.
Он пояснил, что украинские производители спирта переориентировались на продажи на европейских биржах. Поэтому даже при закупке биоэтанола в Украине цены все равно будут ориентированы на европейский рынок.
Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус считает, что украинские сети АЗК смогут постепенно наладить добавление биоэтанола к бензину внутри страны. По его мнению, это может оказать положительное влияние на цену, ведь не придется учитывать расходы на логистику из-за рубежа.
Петренко согласился, что внутреннее смешивание может упростить процесс, однако подчеркнул: сама процедура блендирования бензина с этанолом сложна. Если ее выполнять неправильно, это может навредить автомобилям. Поэтому он посоветовал водителям внимательно выбирать АЗС.
В то же время, он подчеркнул, что использование биоэтанола в бензине является привычной европейской практикой и при правильном производстве не вредит авто.
«Содержимое биоэтанола – европейская практика, и это никак не влияет на авто», – отметил Петренко.
Какая ситуация с ценами на топливо в Украине
Напомним, по состоянию на 14 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 74,34 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 87,91 грн за литр.
Ранее директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что на украинском рынке горючего существуют риски возникновения дефицита, однако ситуация не является критической. Несмотря на потенциальные угрозы, водителям не советуют массово запасаться бензином или дизелем.