Бензин может резко подорожать: водителей предупредили о новой цене с июля

Бензин / © Associated Press

В Украине с 1 июля 2026 бензин может подорожать примерно на 4 грн за литр. Причиной может стать введение нового требования по обязательному содержанию биоэтанола в горючем на уровне 7–10%.

Об этом заявил владелец и CEO сети АЗК UPG Владимир Петренко во время форума Energy Finance в Киеве, передает "Интерфакс".

По его словам, бензин с добавлением 5% биоэтанола уже стоит примерно на 2 грн за литр дороже обычного. Если доля биоэтанола вырастет до 10%, цена может увеличиться ориентировочно на 4 грн.

Он пояснил, что украинские производители спирта переориентировались на продажи на европейских биржах. Поэтому даже при закупке биоэтанола в Украине цены все равно будут ориентированы на европейский рынок.

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус считает, что украинские сети АЗК смогут постепенно наладить добавление биоэтанола к бензину внутри страны. По его мнению, это может оказать положительное влияние на цену, ведь не придется учитывать расходы на логистику из-за рубежа.

Петренко согласился, что внутреннее смешивание может упростить процесс, однако подчеркнул: сама процедура блендирования бензина с этанолом сложна. Если ее выполнять неправильно, это может навредить автомобилям. Поэтому он посоветовал водителям внимательно выбирать АЗС.

В то же время, он подчеркнул, что использование биоэтанола в бензине является привычной европейской практикой и при правильном производстве не вредит авто.

«Содержимое биоэтанола – европейская практика, и это никак не влияет на авто», – отметил Петренко.

Какая ситуация с ценами на топливо в Украине

Напомним, по состоянию на 14 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 74,34 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 87,91 грн за литр.

Ранее директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что на украинском рынке горючего существуют риски возникновения дефицита, однако ситуация не является критической. Несмотря на потенциальные угрозы, водителям не советуют массово запасаться бензином или дизелем.

