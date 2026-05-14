Скандальная победительница "Мисс Вселенная-2025" появилась на Каннском кинофестивале

Девушка дебютировала на престижном международном мероприятии.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Фатима Бош Фернандес

Фатима Бош Фернандес / © Getty Images

25-летняя Фатима Бош Фернандес, победившая на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2025», появилась на Каннском кинофестивале во Франции. Девушка посетила показ фильма La Vie D’Une Femme, соревнующегося за Золотую пальмовую ветвь.

Королева красоты надела гламурное платье от бренда Ziad Nakad выполненное из бежевой ткани и полностью расшитое кристаллами и бисером. Наряд открывал плечи девушки, а также имел декольте и разрез на юбке.

Фатима Босх / © Getty Images

Фатима дополнила гламурный образ серебристыми босоножками, драгоценностями и клатчем-коробкой со стразами. Волосы победительницы конкурса красоты были уложены в изысканные локоны, а макияж был гламурным, но нежным, с румянами и акцентными длинными ресницами.

Напомним, что красавица стала победительницей 74-го международного конкурса «Мисс Вселенная-2025», который проводился в Таиланде и стал самым скандальным в истории. В частности Фатиму обвинили после победы в том, что корону она получила не честно, а благодаря деньгам отца, который был бизнес-партнером директора конкурса красоты. Сама же Бош эти обвинения отрицает.

Фатима Босх на конкурсе красоты / © Associated Press

