Они действительно работают: 3 неожиданных и одобренных врачами лайфхака для похудения

Вы чувствуете, что сделали все, когда дело доходит до похудения. Вы перешли на диету, богатую цельными продуктами, такими как нежирное мясо, свежие фрукты и овощи. Вы ежедневно учитываете количество шагов и даже отслеживаете калории. Весы немного двигаются, но никогда не так сильно, как вам хотелось бы.

Да, это неприятно. Но недостающий элемент может быть не тем, что вы еще не пробовали. Woman`sWorld спросили экспертов и просмотрели последние исследования, чтобы выявить три неожиданных лайфхака для похудения, которые могут изменить все.

Почему вам следует мыслить нестандартно, чтобы похудеть

Вы уже знаете, что здоровое питание (например, сокращение потребления обработанных продуктов и добавленного сахара) и регулярные физические упражнения (например, ходьба и силовые тренировки) для сжигания калорий являются краеугольными камнями любой устойчивой стратегии похудения. Но оказывается, что это не единственное, что имеет значение.

Когда мы сосредотачиваемся только на еде и движении, мы рассматриваем часть картины, говорит Джессика Дункан, доктор медицинских наук. Другая половина — это все, что происходит под поверхностью. Когда врач говорит о «вне рамок», на самом деле он имеет в виду рассмотрение полной биологии человека, а не только его тарелки и количества шагов.

Это может означать, что уровень сахара в крови должен быть в здоровом диапазоне (особенно если у вас диабет 2 типа) и лечение любых основных заболеваний (например, вялой щитовидной железы), которые могут незаметно вызывать увеличение веса. Как только ваш врач даст вам разрешение, вы можете попробовать удивительно простые лайфхаки для похудения, приведенные ниже, чтобы помочь ускорить результаты.

3 простых лайфхака для похудения, которые действительно работают

Эти неожиданные хитрости могут помочь вам сбросить нежелательные килограммы. Вот что стоит попробовать:

Смотрите видео о еде, чтобы обуздать тягу

Не можете перестать тянуться к шоколаду после ужина? Вместо того, чтобы лезть в кладовку, подумайте о том, чтобы открыть YouTube или TikTok.

В исследовании с более 800 участников просматривали блоги об искусственной пище с видеоклипами людей, которые едят либо здоровую пищу, либо изысканные блюда, такие как сладкие, жирные и высококалорийные десерты. Когда участникам затем предлагали шоколад, те, кто просматривал изысканный контент, ели меньше.

Исследователи указывают на то, что называется кросс-модальным насыщением, идею о том, что сенсорное воздействие пищи может уменьшить желание фактически ее употребить, объясняет Дункан. Система вознаграждения вашего мозга реагирует на визуальный опыт еды таким образом, что частично удовлетворяет тягу, не съев ничего. Это реальное явление.

Альтернативное объяснение также может включать устранение постоянного давления желания чего-то — эффекта «запретной пищи», добавляет Садия Саид, доктор медицинских наук. Люди, которые постоянно пытаются избежать желаний, имеют усиленные желания. Просмотр желаемых продуктов, но сопротивление желанию немедленно их употребить, может обеспечить ощущение контроля над решениями по выбору пищи.

Попробуйте: в следующий раз, когда возникнет тяга, скажем, к сладкому напитку, пролистайте видео, на котором кто-то пьет его, и посмотрите, исчезнет ли ваше желание. Доктор Дункан говорит, что видео-лайфхак для похудения может быть полезным как периодический инструмент для борьбы с тягой, особенно если ваша тяга больше психологическая, чем физическая.

Примечание: Пропустите этот трюк, если у вас сложные отношения с едой или история расстройств пищевого поведения.

Сосредоточьтесь на сне

Мало кто относится ко сну как к клиническому рычагу, которым он на самом деле является, говорит доктор Дункан. Она объясняет, что сон влияет на гормоны в нашем организме, которые контролируют голод и чувство сытости, и что недостаток сна повышает уровень кортизола, что может привести к накоплению большего количества жира вокруг живота.

Это ухудшает работу префронтальной коры, части мозга, которая отвечает за контроль импульсов, добавляет Дункан. Вот почему вы тянетесь к чему-то калорийному, когда истощены. Это не слабость. Это нейробиология.

Попробуйте: доктор Дункан рекомендует каждую ночь спать от семи до девяти часов восстановительного сна. Как это сделать? Прекратите есть за два-три часа до сна, поскольку ваш организм не может перейти к глубокому, восстановительному сну, если он все еще переваривает пищу, говорит она.

Доктор Дункан добавляет, что она еженедельно отслеживает собственные режимы сна и поощряет своих пациентов делать то же самое.

Ешьте раньше днем

Если вы обычно завершаете свой день поздним приемом пищи, изменение рациона — это лайфхак для похудения, который может иметь огромное значение. Дело не в том, чтобы есть меньше, а в том, когда есть.

Употребление пищи в полдень, а не в 19:00, приводит к различной обработке пищи в нашем организме, и позднее употребление пищи связано с большим накоплением жира и ухудшением метаболического здоровья, объясняет доктор Дункан. Загрузка калорий в начале дня, когда обед является самым большим приемом пищи, а не ужин, работает с метаболическими часами вашего организма, а не против него.

Попробуйте: Вместо того, чтобы делать ужин своим самым большим приемом пищи за день, планируйте есть больше на завтрак и обед, советует Дункан. И, как отмечалось выше, идеальным вариантом для контроля веса является завершение приема пищи по крайней мере за два-три часа до сна. Только обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть метаболические заболевания или расстройства пищевого поведения в анамнезе.

Суть лайфхаков для похудения

Доктор Саид говорит, что лучший метод похудения — это тот, которого вам комфортно придерживаться. Поэтому, если «правильные» методы вам просто не подходят, обратитесь к своему врачу, чтобы переосмыслить свой план похудения, и подумайте о том, чтобы попробовать один из вышеупомянутых исследовательских и экспертных лайфхаков. Вы можете быть удивлены тем, что наконец-то сработает.

