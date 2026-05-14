Били ногами прямо на мосту: новые детали нападения на украинского подростка в Польше

Польша (иллюстративная фотография)

В Варшаве полиция расследует нападение на группу подростков, которое произошло вечером 7 мая на Свентокшиском мосту. Больше всего пострадал 16-летний гражданин Украины Артем — после избиения его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщают на портале InPoland .

По предварительным данным, подростки прогуливались по мосту и общались на украинском и русском языках. В какой-то момент к ним подъехали двое молодых людей на скутере и начали провоцировать компанию.

Впоследствии они вернулись уже с большей группой. По словам очевидцев, нападавших могло быть около десяти.

Во время конфликта 16-летнего Артема повалили на землю и жестоко избивали руками и ногами. Еще два подростка также получили травмы.

На место прибыли полицейские, после чего нападавшие скрылись. Пострадавшего украинца доставили в больницу. По информации польских СМИ, у молодого человека диагностировали перелом черепа и многочисленные травмы лица. Ему была проведена операция.

Правоохранители Варшавы проводят следственные действия, опрашивают свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить всех причастных к нападению. Семья Артема, переехавшая в Польшу из-за войны в Украине, сотрудничает со следствием.

Ранее в польском Ольштыне правоохранители начали расследование после сообщения о нападении на двух украинских детей .

По данным местной полиции, инцидент мог произойти во время майских выходных в Старом городе. Польские правоохранители уже приняли заявление о возможном преступлении, устанавливают всех участников происшествия и выясняют его обстоятельства.

По информации медиа, детей могли унижать и заставлять вставать на колени.

Кроме того, Польша оказалась в центре скандала после заявлений Amnesty International о депортации украинцев из США . Правозащитники утверждают, что через польские аэропорты принудительно возвращают людей в страну, где идет война.

