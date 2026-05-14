Представлена ее глянцевая фотосессия: единственная внучка принцессы Маргарет празднует день рождения

Леди Маргарита Армстронг-Джонс / © Getty Images

В Instagram журнала Tatler опубликовали фотосессию с леди Маргаритой и поздравление с ее днем рождения, написав:

«С днем ​​рождения, леди Маргарита Армстронг-Джонс!

Возможно, самый известный член #КоролевскойСемьи, о котором вы еще не знаете, — леди Маргарита, родившаяся 24 года назад в семье Дэвида, 2-го графа Сноудона, и Серены, графини Сноудон.

Единственная внучка #ПринцессыМаргарет, Маргарита Элизабет Роуз Эллейн Армстронг-Джонс, появилась на свет всего через месяц после смерти своей бабушки. И хотя они никогда не встречались, дизайнер ювелирных украшений явно унаследовала талант своей бабушки наряду с чувством стиля своей матери.

«Фотографию я, вероятно, унаследовала от дедушки, а украшения — от бабушки», — рассказала леди Маргарита, когда украсила обложку Tatler в преддверии своего 21-летия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что именно леди Маргарита унаследовала ослепительное помолвочное кольцо своей бабушки и рассказала, что носит его только по особым случаям.

