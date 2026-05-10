Украинцам в Польше объяснили, сколько наличных денег разрешено хранить дома

Польша

Законодательство Польши не устанавливает прямого запрета или лимита на сумму наличности, хранящейся дома, однако в некоторых случаях финансовые органы могут заинтересоваться происхождением средств.



Есть ли ограничения на наличные деньги дома

В Польше нет официального максимального лимита на сумму наличных денег, которую можно держать дома. Фактически граждане могут хранить любые средства под подушкой.

Впрочем, в случае проверки со стороны налоговой службы (KAS) или банка человеку может предложить подтвердить источник происхождения денег.

Особенно это касается случаев, когда крупные суммы наличных денег вносятся на банковский счет или используются в финансовых операциях.

Какие ограничения действуют в Польше

Пока ограничения на наличные расчеты касаются преимущественно предпринимателей. Бизнес не может производить наличные платежи на сумму более 15 тысяч злотых.

В то же время в странах Евросоюза, включая Польшу, готовят новые правила по крупным финансовым операциям.

Изменения по наличности от 2027 года

Согласно будущим нормам ЕС, с 2027 года планируется ввести максимальный лимит на наличные расчеты — до 10 тысяч евро или эквивалента в другой валюте.

Также предусматривается дополнительный контроль за операциями от 3 тысяч евро. В таких случаях финансовые учреждения будут иметь право проводить обязательную идентификацию клиента.

В ЕС объясняют, что новые правила направлены на борьбу с отмыванием средств, финансовыми махинациями и повышение прозрачности денежных сделок.

Финансовые эксперты советуют украинцам, хранящим значительные суммы наличными, заблаговременно позаботиться о документах, подтверждающих законное происхождение средств.

