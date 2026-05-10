- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1452
- Час на прочитання
- 2 хв
Українцям у Польщі пояснили, скільки готівки дозволено зберігати вдома
Українці, які живуть та працюють у Польщі, все ще зберігають частину заощаджень готівкою вдома.
Законодавство Польщі не встановлює прямої заборони чи ліміту на суми готівки, що зберігається вдома, однак у деяких випадках фінансові органи можуть зацікавитися походженням коштів.
Про це йдеться у повідомленні Новини.LIVE.
Чи є обмеження на готівку вдома
У Польщі немає офіційного максимального ліміту на суму готівки, яку можна тримати вдома. Фактично громадяни можуть зберігати будь-які кошти «під подушкою».
Втім, у разі перевірки з боку податкової служби (KAS) або банку людині можуть запропонувати підтвердити джерело походження грошей.
Особливо це стосується випадків, коли великі суми готівки вносяться на банківський рахунок або використовуються у фінансових операціях.
Які обмеження чинні у Польщі
Наразі обмеження на готівкові розрахунки стосуються переважно підприємців. Бізнес не може здійснювати готівкові платежі на суму понад 15 тисяч злотих.
Водночас у країнах Євросоюзу, включно з Польщею, готують нові правила щодо великих фінансових операцій.
Зміни щодо готівки від 2027 року
Згідно з майбутніми нормами ЄС, з 2027 року планують запровадити максимальний ліміт на готівкові розрахунки — до 10 тисяч євро або еквіваленту в іншій валюті.
Також передбачають додатковий контроль за операціями від 3 тисяч євро. У таких випадках фінансові установи матимуть право проводити обов’язкову ідентифікацію клієнта.
У ЄС пояснюють, що нові правила спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів, фінансовими махінаціями та підвищення прозорості грошових операцій.
Фінансові експерти радять українцям, які зберігають значні суми готівкою, завчасно подбати про документи, що підтверджують законне походження коштів.
Правила для українців в Польщі — останні новини
Нагадаємо, українці в Польщі зі статусом PESEL UKR можуть подати заявку на посвідку CUKR.
Така можливість для українських громадян в Польщі є вже від 4 травня.
Також нагадаємо про те, що не можна везти до Польщі 2026 року. Є деякі нові заборони на кордоні для українців.