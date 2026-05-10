Українцям у Польщі пояснили, скільки готівки дозволено зберігати вдома

Законодавство Польщі не встановлює прямої заборони чи ліміту на суми готівки, що зберігається вдома, однак у деяких випадках фінансові органи можуть зацікавитися походженням коштів.

Чи є обмеження на готівку вдома

У Польщі немає офіційного максимального ліміту на суму готівки, яку можна тримати вдома. Фактично громадяни можуть зберігати будь-які кошти «під подушкою».

Втім, у разі перевірки з боку податкової служби (KAS) або банку людині можуть запропонувати підтвердити джерело походження грошей.

Особливо це стосується випадків, коли великі суми готівки вносяться на банківський рахунок або використовуються у фінансових операціях.

Які обмеження чинні у Польщі

Наразі обмеження на готівкові розрахунки стосуються переважно підприємців. Бізнес не може здійснювати готівкові платежі на суму понад 15 тисяч злотих.

Водночас у країнах Євросоюзу, включно з Польщею, готують нові правила щодо великих фінансових операцій.

Зміни щодо готівки від 2027 року

Згідно з майбутніми нормами ЄС, з 2027 року планують запровадити максимальний ліміт на готівкові розрахунки — до 10 тисяч євро або еквіваленту в іншій валюті.

Також передбачають додатковий контроль за операціями від 3 тисяч євро. У таких випадках фінансові установи матимуть право проводити обов’язкову ідентифікацію клієнта.

У ЄС пояснюють, що нові правила спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів, фінансовими махінаціями та підвищення прозорості грошових операцій.

Фінансові експерти радять українцям, які зберігають значні суми готівкою, завчасно подбати про документи, що підтверджують законне походження коштів.

