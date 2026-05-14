Китай шокировал новым мегапроектом: под морем строят самый глубокий в мире железнодорожный тоннель (фото)

Китай строит под морем тоннель для поездов / © Associated Press

В Китае продолжается строительство самого глубокого в мире подводного тоннеля для высокоскоростной железной дороги. Инженеры уже проложили более 4 км тоннеля, который пройдет более чем на 100 м под морским дном в южной части страны.

Об этом сообщает CGTN.

Где строят тоннель

Строительство ведется под эстуарием Жемчужной реки — одним из самых загруженных морских регионов южного Китая. Тоннель станет частью будущей высокоскоростной железнодорожной линии Шэньчжэнь — Цзянмэнь протяженностью 116 км.

Ожидается, что после завершения проекта время в пути между городами сократится до менее чем одного часа.

По данным китайских СМИ, в апреле 2026 года глубина прокладки достигла рекордных 113 м под морским дном. Инженеры прогнозируют, что максимальная глубина работ составит 116 метров.

С какими трудностями сталкиваются инженеры

Строительство проходит в сложных геологических условиях. Маршрут проходит через:

13 геологических слоев;

пять типов комбинированной геологии;

шесть зон разломов.

Кроме этого, на большой глубине конструкция испытывает чрезвычайно высокое давление воды, что создает дополнительные риски для работы оборудования.

Диаметр тоннеля превышает 13 метров, что делает его одним из самых больших подводных железнодорожных тоннелей такого типа в мире.

Как работает туннелепроходческая машина

Для реализации проекта Китай использует специально созданную туннелепроходческую машину Shenjiang-1. Она непрерывно работает уже более четырех лет.

Машина оснащена двумя системами циркуляции специального раствора: одна подает жидкость к режущей головке для уменьшения трения, а другая транспортирует вынутую почву на поверхность для дальнейшей обработки и повторного использования.

Параллельно с прокладкой тоннеля рабочие монтируют бетонные сегменты, формирующие внутреннюю конструкцию сооружения. Один сегмент имеет около двух метров в ширину, а для создания полного кольца используют девять элементов.

Часть масштабного транспортного проекта

Тоннель является частью масштабной инфраструктурной программы Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао. После завершения новая железнодорожная линия станет элементом прибрежного коридора скоростных поездов Китая.

В настоящее время Китай имеет крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог — более 45 тыс. км путей.

