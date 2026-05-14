Названы лучшие стрижки, которые идеально подойдут женщинам с круглым лицом

Модные стрижки для круглого лица / © Фото из открытых источников

Правильно подобранная стрижка способна не только освежить образ, но и зрительно изменить черты лица. Для женщин с круглой формой лица это особенно важно, ведь удачная прическа помогает сделать черты более изощренными, подчеркнуть скулы и даже омолодить внешность. Стилисты убеждают, что некоторые стрижки буквально созданы для круглого лица, поскольку придают легкости, гармонии и элегантности. Главное, знать, какие варианты действительно подходят, а каких причесок лучше избегать.

Удлиненное каре

Одной из лучших стрижек для круглого лица стилисты называют удлиненное каре. Оно помогает зрительно вытянуть черты и сделать контуры более изящными.

Особенно эффектен вариант с легкими волнами или асимметрией. Передние пряди, мягко обрамляющие лицо, создают эффект хрупкости и придают образу женственности.

В то же время, слишком короткое каре на уровне щек может лишь подчеркнуть округлость щек, поэтому длина должна быть чуть ниже подбородка.

Каскад

Многослойные стрижки отлично подходят женщинам с круглым лицом. Именно каскадная техника помогает сделать прическу более воздушной и гармоничной.

Стилисты объясняют: вертикальные линии и мягкие переходы длины визуально вытягивают лицо. Кроме того, каскад придает волосам движения и природный объем без эффекта тяжести. Особенно красиво выглядит такая стрижка на средних и длинных волосах.

Пикси с удлиненной челкой

Многие женщины с круглым лицом боятся коротких стрижек, но зря. Правильно подобранная пикси сделает образ стильным и современным.

Главный секрет стрижки — объем на макушке и удлиненная косая челка. Именно они помогают сделать черты лица более вытянутыми и сбалансированными.

Такая стрижка также омолаживает и придает образу характера и воздушности.

Каких причесок лучше избегать женщинам с круглым лицом

Стилисты советуют не делать слишком густую прямую челку, которая полностью закрывает лоб. Она зрительно расширяет лицо и делает черты более тяжелыми.

Также не лучшим выбором могут быть очень короткие ровные стрижки без объема или гладко зачесанные волосы. Они часто подчеркивают округлость щек и делают лицо более широким.

