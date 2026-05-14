Во Львове трое строителей упали с высоты 15 этажа

ЧП на стройке во Львове / © Полиция Львовской области

Реклама

Во Львове во время выполнения фасадных работ на новостройке на уровне 15 этажа оборвалась строительная люлька. Погибли трое строителей.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Сообщение в полицию о несчастном случае на частной строительной площадке на ул. Камышовой, 31 поступило в четверг, 14 мая, около 14:00.

Реклама

По предварительной информации, двое погибших — граждане Турции, еще один — украинец.

Правоохранители устанавливают личности погибших, а также все обстоятельства происшествия, в частности, то, кто был ответственным за соблюдение требований охраны труда.

© Полиция Львовской области

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 272 УК Украины — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Из открытых источников известно, что на ул. Очеретяной, 31 во Львове строительством жилого комплекса Strim Towers занимается застройщик ООО «Стрим-Львов».

Реклама

Напомним, ранее во Львове врач умер после употребления ядовитого растения. Мужчина перепутал его с медвежьим чесноком, более известным как черемша.

Новости партнеров