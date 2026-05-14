Рецепт вкусного зеленого борща с яйцом, щавелем и зеленью

Зеленый борщ

Для приготовления насыщенного и витаминного зеленого борща по этому рецепту вам понадобятся простые весенние ингредиенты. Основной секрет — в двойной проварке мяса для чистоты бульона и большом количестве свежей зелени.

Ингредиенты

Свиные ребра (или другая часть мяса на кости) — 500–700 г;

Картофель — 4-5 шт;

Щавель — большой пучок;

Яйца — 3 шт;

Морковь — 0,5 шт;

Лук репчатый — 1 шт;

Лук зеленый — пучок;

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль (адыгейская или обычная) — по вкусу;

Масло или жир — для жарки;

Сметана — для подачи.

Как приготовить вкусный зеленый борщ

Приготовление традиционно начинается с бульона, для которого лучше всего подходят свиные ребра. Их следует нарезать на порционные кусочки, залить холодной водой и довести до кипения. Важным нюансом является то, что первую воду после закипания рекомендуется слить, а мясо тщательно промыть — это обеспечит прозрачность и чистоту будущего бульона. После этого ребра снова заливают холодной водой и варят на медленном огне в течение часа до почти полной готовности.

Пока мясо томится, следует подготовить другие компоненты. Три куриных яйца отваривают вкрутую, а овощи тщательно моют и чистят. Картофель нарезают соломкой или кубиками, в зависимости от вкусов, и добавляют к мясу, когда оно уже стало мягким. Картофель должен провариться в бульоне около 10–15 минут до полуготовности.

Вкус борща становится более глубоким благодаря правильно приготовленным овощам. Для зажарки одну репчатую луковицу нарезают мелкими кубиками, а половину моркови натирают на крупной терке или шинкуют тонкой соломкой.

Овощи обжаривают на сковороде с добавлением растительного масла или жира. Сначала до прозрачности и мягкости доводят лук, после чего к нему добавляют морковь. Смесь тушат несколько минут до мягкости моркови, избегая сильной зажарки, чтобы сохранить нежный цвет блюда. Готовые овощи отправляют в кастрюлю и варят вместе с картофелем до полной готовности.

Когда овощная основа готова, наступает время для главного ингредиента — щавеля. Его вместе с пучком зеленого лука мелко нарезают и добавляют в кастрюлю. Именно в этот момент борщ приобретает свой насыщенный зеленый цвет и характерный аромат. Если жидкости кажется маловато, можно добавить немного кипяченой воды или бульона.

После повторного закипания в борщ добавляют

Отварные яйца, нарезанные кубиками;

Свежий или замороженный укроп (лучше всего в сочетании с петрушкой);

Зубчик чеснока, пропущенный через пресс (для пикантности);

Соль (прекрасно подходит адыгейская или обычная каменная по вкусу).

После того, как все ингредиенты добавлены, борщу дают покипеть ровно 1 минуту. Затем огонь выключают, кастрюлю накрывают крышкой и оставляют блюдо настояться. Это позволяет вкусам объединиться, а зеленые — отдать весь свой аромат.

Подают зеленый борщ обязательно с ложкой густой сметаны, смягчающей кислоту щавеля. Чтобы сделать обед еще более подлинным, к столу можно добавить домашние пирожки с начинкой из риса, яиц и зеленого лука. Такой витаминный обед не только насытит, но и подарит настоящее весеннее настроение.

