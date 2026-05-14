Рецепт смачного зеленого борщу з яйцем, щавлем та зеленню

Зелений борщ

Реклама

Для приготування насиченого та вітамінного зеленого борщу за цим рецептом вам знадобляться прості весняні інгредієнти. Основний секрет — у подвійному проварюванні м’яса для чистоти бульйону та великій кількості свіжої зелені.

Інгредієнти

Свинячі ребра (або інша частина м’яса на кістці) — 500–700 г;

Картопля — 4–5 шт;

Щавель — великий пучок;

Яйця — 3 шт;

Морква — 0,5 шт;

Цибуля ріпчаста — 1 шт;

Цибуля зелена — пучок;

Зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

Часник — 1 зубчик;

Сіль (адигейська або звичайна) — за смаком;

Олія або жир — для смаження;

Сметана — для подачі.

Як приготувати смачний зелений борщ

Приготування традиційно починається з бульйону, для якого найкраще підходять свинячі ребра. Їх слід нарізати на порційні шматочки, залити холодною водою та довести до кипіння. Важливим нюансом є те, що першу воду після закипання рекомендується злити, а м’ясо ретельно промити — це забезпечить прозорість та чистоту майбутнього бульйону. Після цього ребра знову заливають холодною водою і варять на повільному вогні протягом години до майже повної готовності.

Поки м’ясо томиться, варто підготувати інші компоненти. Три курячих яйця відварюють круто, а овочі ретельно миють та чистять. Картоплю нарізають соломкою або кубиками, залежно від уподобань, і додають до м’яса, коли воно вже стало м’яким. Картопля має проваритися в бульйоні близько 10–15 хвилин до напівготовності.

Смак борщу стає більш глибоким завдяки правильно приготованим овочам. Для засмажки одну ріпчасту цибулину нарізають дрібними кубиками, а половину моркви натирають на великій тертці або шаткують тонкою соломкою.

Овочі обсмажують на сковорідці з додаванням олії або жиру. Спочатку до прозорості та м’якості доводять цибулю, після чого до неї додають моркву. Суміш тушкують кілька хвилин до м’якості моркви, уникаючи сильного засмажування, щоб зберегти ніжний колір страви. Готові овочі відправляють у каструлю і варять разом із картоплею до її повної готовності.

Реклама

Коли овочева основа готова, настає час для головного інгредієнта — щавлю. Його разом із пучком зеленої цибулі дрібно нарізають і додають у каструлю. Саме в цей момент борщ набуває свого насиченого зеленого кольору та характерного аромату. Якщо рідини здається замало, можна додати трохи кип’яченої води або бульйону.

Після повторного закипання в борщ додають

Відварені яйця, нарізані кубиками;

Свіжий або заморожений кріп (найкраще у поєднанні з петрушкою);

Зубчик часнику, пропущений через прес (для пікантності);

Сіль (чудово підходить адигейська або звичайна кам’яна за смаком).

Після того як усі інгредієнти додані, борщу дають покипіти рівно 1 хвилину. Потім вогонь вимикають, каструлю накривають кришкою і залишають страву настоятися. Це дозволяє смакам об’єднатися, а зелені — віддати весь свій аромат.

Подають зелений борщ обов’язково з ложкою густої сметани, яка пом’якшує кислоту щавлю. Щоб зробити обід ще більш автентичним, до столу можна додати домашні пиріжки з начинкою із рису, яєць та зеленої цибулі. Такий вітамінний обід не лише наситить, а й подарує справжній весняний настрій.

Новини партнерів