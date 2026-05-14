Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 15 травня

Очікується висока сонячна активність, пов’язана з потужними спалахами на Сонці.

Очікується магнітний шторм у п'ятницю, 15 травня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У п’ятницю, 15 травня, за прогнозами фахівців, Землю накриє магнітний шторм із К-індексом 6-7 (червоний рівень), причиною якого стали потужні спалахи на сонці та подальші викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі.

Очікується, що пік геомагнітної активності припаде саме на п’ятницю, коли магнітосфера планети опиниться під значним впливом сонячного вітру. Магнітні бурі такого рівня вважають сильними, і вони можуть помітно впливати не тільки на самопочуття метеозалежних людей, а й на роботу деяких технічних систем і засобів зв’язку.

Лікарі рекомендують у день магнітного шторму знизити фізичні та емоційні навантаження, уникати стресів, пити більше води і приділити увагу повноцінному відпочинку. Також бажано обмежити вживання кофеїну та алкоголю, які можуть додатково навантажувати організм.

Крім того, в період підвищеної сонячної активності зростає ймовірність спостереження північного сяйва, і за сприятливих умов його можна буде побачити навіть у нижчих широтах, ніж зазвичай.

