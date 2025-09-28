За та проти: чи можна пити каву під час головного болю

За чи проти: пити каву під час головного болю / © Credits

Реклама

Професор і доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові з Марічкою Падалко для її YouTube-каналу пояснив, як правильно ставитися до улюбленого напою та уникнути небажаних наслідків.

Для багатьох людей перша реакція за головного болю — відмовитися від кави. Це інстинктивне рішення часто пояснюється страхом посилення болю. Проте ефект кави на мігрень неоднозначний:

Користь : кофеїн у складі кави звужує розширені мозкові судини, що виникають під час нападу мігрені. Це може призвести до швидкого полегшення болю, особливо на ранній стадії.

Небезпека: у деяких людей кава може стати тригером нападу мігрені. Наприклад, після чашки еспресо чи лате головний біль може з’явитися або посилитися.

Таким чином, важливо спостерігати за реакцією свого організму та визначати як саме на вас впливає цей напій.

Реклама

Ризик залежності від кави

Лікар попереджає, що надмірне вживання кави також небезпечне. Якщо людина вживає 5 і більше чашок кави на день, виникає ризик формування фізичної залежності. Механізм такий:

Після кави тимчасово зникає головний біль. Біль повертається через кілька годин, стимулює бажання випити ще чашку. Це формує «петлю», де головний біль постійно повертається і стає частішим.

Такий цикл може нагадувати залежність від лікарських анальгетиків, коли часте вживання препаратів призводить до медикаментозного головного болю.

Як правильно пити каву за схильності до мігрені

Щоб уникнути неприємних наслідків і при цьому насолоджуватися улюбленим напоєм:

Спостерігайте за реакцією: ведіть щоденник напоїв і головного болю, відзначайте, після якої кількості кави біль посилюється чи зникає.

Обмежуйте кількість чашок: краще не перевищувати 1–2 чашки кави на день, якщо у вас є схильність до мігрені.

Не використовуйте каву як ліки: це тимчасовий засіб полегшення, але не замінює лікування та профілактику мігрені.

Слідкуйте за загальною гідратацією: іноді головний біль провокує зневоднення і саме звичайна вода буде ефективнішою за кофеїн.

Кава може бути як союзником, так і ворогом для людей зі схильністю до мігрені. Правильне спостереження за реакцією організму та помірне вживання допомагають уникнути неприємних нападів та зберегти улюблений ритуал.

Реклама

«Кава сама по собі не шкідлива, але її надмірне вживання за схильності до мігрені може провокувати головний біль і формувати залежність» — наголошує професор Білошицький.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК НАЗАВЖДИ ПОЗБУТИСЯ МІГРЕНІ?! Лікар про ЗАЛЕЖНІСТЬ від ПАРАЦЕТАМОЛУ й ботокс від ГОЛОВНОГО БОЛЮ