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ТСН у соціальних мережах

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Чи можна пити каву перед сном

Кава — не просто напій, це ритуал, символ затишку, спосіб зібрати думки чи доповнити десерт після вечері.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чи можна пити каву перед сном

Чи можна пити каву перед сном / © Associated Press

Багато хто любить вечірню чашечку ароматного еспресо чи лате для «кращого травлення», приємної бесіди чи просто з любові до смаку. Але чи справді можна пити каву перед сном без шкоди для здоров’я, про це розповіло видання Real Simple, а також зібрало дієві поради, щоб дізнатися правду про вечірню каву.

Кава перед сном — не найкраща ідея

Кофеїн — це не просто енергетик, він безпосередньо впливає на рівень кортизолу (гормону стресу), підвищує збудження та тривожність. І хоча вдень це може бути корисно, ближче до ночі, зовсім навпаки. Порушення сну, труднощі із засинанням і неякісний нічний відпочинок, усе це може бути наслідком вечірнього кавування. А як ми знаємо, повноцінний сон — це ключ до здоров’я серця, імунітету, емоційної стабільності та краси шкіри.

Є люди, які не реагують на кофеїн так гостро. Для них вечірня кава — це про ритуал, естетику, аромат. У рідкісних випадках, кава навіть заспокоює, якщо асоціюється з комфортом і затишком. Але це швидше виняток, ніж правило.

Кава без кофеїну

Декаф — безпечніший варіант на ніч, але навіть у ньому є сліди кофеїну, його вміст у межах 0,10%, проте для надчутливих людей — це може мати значення. Якщо ж у вас немає проблем зі сном, декаф може стати приємною альтернативою ввечері. Але якщо ви не впевнені, краще уникати його вживання.

Корисні альтернативи каві

  • Вишневий сік — зірка TikTok, багатий на мелатонін, сприяє засинанню. Ідеальний для вечірнього «сонного» коктейлю.

  • Чай з ромашки — класика жанру. Допомагає зменшити тривожність, розслабитися та налаштуватися на сон. Його також часто використовують за легких розладів шлунка.

  • Зелений чай без кофеїну — для тих, хто не уявляє вечора без гарячого напою. Має приємний смак і легкий заспокійливий ефект. Лише обирайте варіанти із зазначенням «decaf».

Кожен організм унікальний. Якщо ви випиваєте каву о 20:00 і чудово спите, можливо, вам пощастило. Але якщо останнім часом спостерігаєте безсоння, тривожність або втому зранку, спробуйте хоча б на тиждень відмовитися від вечірньої кави та побачити, як зміниться ваш стан.

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