Легенда "Баварії" Мюллер офіційно знайшов новий клуб

Томас Мюллер / © Associated Press

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Колишній півзахисник "Баварії" Томас Мюллер перейшов до канадського "Ванкувер Вайткепс", який виступає в МЛС.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 35-річний німець підписав контракт терміном до 31 грудня 2026 року.

Мюллер приєднався до "Ванкувер Вайткепс" у статусі вільного агента. Влітку цього року в нього закінчився контракт з "Баварією".

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Томас – вихованець "Баварії". Він перебував у структурі мюнхенського клубу від 2000 року, а за головну команду дебютував 2009 року.

Мюллер провів у складі "Баварії" 756 матчів, відзначившись 250 забитими м'ячами та 276 гольовими передачами.

Минулого сезону Томас зіграв 49 матчів за мюнхенський клуб, забив 8 голів та віддав 7 асистів.

У його активі 32 виграні трофеї з "Баварією": 12 чемпіонств Бундесліги, 6 Кубків і 8 Суперкубків Німеччини, 2 перемоги в Лізі чемпіонів, 2 Суперкубки УЄФА та 2 тріумфи на Клубному чемпіонаті світу.

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Мюллер є абсолютним рекордсменом "Баварії" за кількістю зіграних матчів за мюнхенський клуб. Торік він обійшов за цим показником легендарного голкіпера Зеппа Маєра.

Томас є третім найкращим бомбардиром в історії "Баварії". Більше за нього забивали за мюнхенців лише Герд Мюллер і Роберт Лєвандовські.

Мюллер є чемпіоном світу 2014 року в складі збірної Німеччини. За Бундестім він виступав від 2010 до 2024 року, зігравши 131 матч і забивши 45 голів.

Раніше повідомлялося, що помер відомий португальський футболіст, який вигравав Лігу чемпіонів і Кубок УЄФА.