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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зустріч Віткоффа з Путіним: Трамп похвалився "прогресом" — деталі

Трамп написав про «значний прогрес» після зустрічі його спецпредставника Стіва Віткоффа та Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його посланець Стів Віткофф завершив переговори з російським диктатором Путіним щодо війни в Україні.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Мій спецпосланець Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з Путіним. Було досягнуто значного прогресу», — запевнив Трамп.

Він заявив, що розповів про результати переговорів європейським партнерам.

«Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!» — додав президент США.

Інших деталей він не уточнив. Чи означає це подовження дедлайну ультиматуму Трампа або його скасування, глава Білого дому не пояснив.

Нагадаємо, що зустріч Стіва Віткоффа і диктатора Путіна тривала дві години.

На зустрічі також був присутній помічник Путіна і колишній посол Росії в США Юрій Ушаков.

У Кремлі назвали розмову «корисною та конструктивною».

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