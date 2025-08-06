Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його посланець Стів Віткофф завершив переговори з російським диктатором Путіним щодо війни в Україні.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Мій спецпосланець Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з Путіним. Було досягнуто значного прогресу», — запевнив Трамп.

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Він заявив, що розповів про результати переговорів європейським партнерам.

«Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!» — додав президент США.

Інших деталей він не уточнив. Чи означає це подовження дедлайну ультиматуму Трампа або його скасування, глава Білого дому не пояснив.

Нагадаємо, що зустріч Стіва Віткоффа і диктатора Путіна тривала дві години.

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На зустрічі також був присутній помічник Путіна і колишній посол Росії в США Юрій Ушаков.

У Кремлі назвали розмову «корисною та конструктивною».