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Зустріч Віткоффа з Путіним: Трамп похвалився "прогресом" — деталі
Трамп написав про «значний прогрес» після зустрічі його спецпредставника Стіва Віткоффа та Путіна.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його посланець Стів Віткофф завершив переговори з російським диктатором Путіним щодо війни в Україні.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Мій спецпосланець Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з Путіним. Було досягнуто значного прогресу», — запевнив Трамп.
Він заявив, що розповів про результати переговорів європейським партнерам.
«Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!» — додав президент США.
Інших деталей він не уточнив. Чи означає це подовження дедлайну ультиматуму Трампа або його скасування, глава Білого дому не пояснив.
Нагадаємо, що зустріч Стіва Віткоффа і диктатора Путіна тривала дві години.
На зустрічі також був присутній помічник Путіна і колишній посол Росії в США Юрій Ушаков.
У Кремлі назвали розмову «корисною та конструктивною».