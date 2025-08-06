У Москві розпочалася зустріч Путіна й Віткоффа

Володимир Путін та Стів Віткофф

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У Москві розпочалася зустріч президента РФ Володимира Путіна й спецпредставника США Стіва Віткоффа. На зустрічі також присутній дипломат Юрій Ушаков.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Чекаємо на деталі згодом. Сторони наразі зберігають тишу щодо потенційних тем для обговорення.

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Раніше йшлося про те, що Путін готовий вести перемовини лише з президентом США Дональдом Трампом. Він не сприймає європейців. З огляду на це, поїздка спецпредставника Стіва Віткоффа може бути частиною серйозних перемовин.

Дипломат Павло Клімкін акцентує: Віткофф не є людиною, яка ухвалює остаточні рішення, хоча він має довіру Трампа.

«Але це означає, що Трамп буде дивитися відповідно до того, як він розуміє ситуацію — довіряючи своїм інстинктам — на подальший переговорний процес», — завершив експерт.

Нагадаємо, 6 серпня спецпосланець Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Москви. Цього дня його літак приземлився у «Внуково».

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Американського політика зустрів спецпредставник кремлівського диктатора Кирило Дмитрієв. У Віткоффа заплановані переговори з керівництвом країни-агресорки, зокрема з «фюрером» Путіним.

Наразі деталі візиту невідомі. Офіційних коментарів ще не надавали ані Вашингтон, ані Москва.