Припинення вогню в Олешках: Буданов оголосив про старт гуманітарної місії

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © ТСН

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В окупованих Олешках Херсонської області стартувала важлива гуманітарна місія з порятунку українців. Координацію процесу на місці особисто забезпечує омбудсман Дмитро Лубінець.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

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«Розпочалася важлива гуманітарна місія в Олешках. У районі проведення місії оголошено двостороннє припинення вогню», — йдеться у дописі керівника ОП.

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За його словами, Лубінець вирушив на місце подій і координуватиме процес. Буданов зазначив, що вони з омбудсманом перебувають у постійній взаємодії.

Керівник президентського офісу наголосив, що головним завданням є забезпечити успішне та безпечне проведення місії з порятунку українців.

«Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції. Життя кожного українця безцінне», — резюмував Буданов.

Нагадаємо, в окупованих Олешках о 03:00 розпочався режим тиші задля гуманітарної операції, мета якої — доставка допомоги місцевим жителям та евакуація цивільних. Початок припинення вогню підтвердили Україна і Росія, а місію проводять за участю Лубінця та російської уповноваженої Яни Лантратової за координації першої леді США Меланії Трамп.

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