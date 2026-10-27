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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Припинення вогню в Олешках: Буданов оголосив про старт гуманітарної місії

Задля порятунку українців в Олешках оголошено двосторонній режим тиші.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

В окупованих Олешках Херсонської області стартувала важлива гуманітарна місія з порятунку українців. Координацію процесу на місці особисто забезпечує омбудсман Дмитро Лубінець.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

«Розпочалася важлива гуманітарна місія в Олешках. У районі проведення місії оголошено двостороннє припинення вогню», — йдеться у дописі керівника ОП.

За його словами, Лубінець вирушив на місце подій і координуватиме процес. Буданов зазначив, що вони з омбудсманом перебувають у постійній взаємодії.

Керівник президентського офісу наголосив, що головним завданням є забезпечити успішне та безпечне проведення місії з порятунку українців.

«Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції. Життя кожного українця безцінне», — резюмував Буданов.

Нагадаємо, в окупованих Олешках о 03:00 розпочався режим тиші задля гуманітарної операції, мета якої — доставка допомоги місцевим жителям та евакуація цивільних. Початок припинення вогню підтвердили Україна і Росія, а місію проводять за участю Лубінця та російської уповноваженої Яни Лантратової за координації першої леді США Меланії Трамп.

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