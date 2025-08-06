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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп анонсував "зустріч з Росією"

Американський президент зробив нову гучну заяву.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Завтра у нас зустріч з Росією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

За інформацією ЗМІ, спецпредставник американського президента Стів Віткофф розраховує на зустріч з представниками Росії вже завтра.

За словами президента США, за результатами цієї зустрічі він буде розв'язувати питання запровадження тарифів щодо РФ. Як повідомляють ЗМІ, літак Стіва Віткоффа вже перебуває на шляху до Москви.

Також Трамп зробив ще заяву про війну в Україні.

“Ось це те, що я намагаюся зупинити. Над цим ми працюємо найінтенсивніше. Інші (війни - ред.) я зупинив за кілька днів", - сказав президент США.

Нагадаємо, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, головна мета візиту Віткоффа — отримати від президента Росії Володимира Путіна якесь повідомлення і передати його американському президенту Дональду Трампу.

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