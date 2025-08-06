ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
650
Время на прочтение
1 мин

Трамп анонсировал "встречу с Россией"

Американский президент сделал новое громкое заявление.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Завтра у нас встреча с Россией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп .

По информации СМИ, спецпредставитель американского президента Стив Виткофф рассчитывает на встречу с представителями России уже завтра.

По словам президента США, по результатам этой встречи он будет решать вопрос о введении тарифов по РФ. Как сообщают СМИ, самолет Стива Виткоффа уже находится по пути в Москву.

Также Трамп сделал заявление о войне в Украине.

"Вот это то, что я пытаюсь остановить. Над этим мы работаем интенсивнее всего. Другие (войны - ред.) я остановил через несколько дней", - сказал президент США.

Напомним, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, главная цель визита Виткоффа — получить от президента России Владимира Путина какое-нибудь сообщение и передать его американскому президенту Дональду Трампу.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie