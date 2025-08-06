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Трамп анонсировал "встречу с Россией"
Американский президент сделал новое громкое заявление.
Завтра у нас встреча с Россией.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп .
По информации СМИ, спецпредставитель американского президента Стив Виткофф рассчитывает на встречу с представителями России уже завтра.
По словам президента США, по результатам этой встречи он будет решать вопрос о введении тарифов по РФ. Как сообщают СМИ, самолет Стива Виткоффа уже находится по пути в Москву.
Также Трамп сделал заявление о войне в Украине.
"Вот это то, что я пытаюсь остановить. Над этим мы работаем интенсивнее всего. Другие (войны - ред.) я остановил через несколько дней", - сказал президент США.
Напомним, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, главная цель визита Виткоффа — получить от президента России Владимира Путина какое-нибудь сообщение и передать его американскому президенту Дональду Трампу.