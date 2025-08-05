Трамп рассказал, будет ли баллотироваться снова в президенты США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет баллотироваться на третий срок.

В интервью CNBC он ответил на этот вопрос однозначно: Нет. Наверное, нет».

В то же время, он не скрывал, что хотел бы в третий раз стать главой государства. Трамп объяснил это тем, что у него «лучшие рейтинги за все время», поскольку, по его словам, «людям нравятся тарифы», и им «нравится, что другие страны нас больше не обманывают на деньги».

Реклама

Следует отметить, что 22 поправка к Конституции США ограничивает срок полномочий президента двумя каденциями. Сейчас идет вторая каденция Трампа, после первой в 2017-2021 годах.

Как сообщает издание Politico, несмотря на конституционный запрет, союзники Трампа неоднократно предлагали ему найти способ обойти это правило. Среди возможных вариантов обсуждали отмену поправки или баллотирование на должность вице-президента с последующим восхождением на пост президента.

Напомним, 5 августа, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он поблагодарил президента США за все усилия ради честного и продолжительного мира.