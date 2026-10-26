Виктор Ющенко

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Третий президент Украины Виктор Ющенко на форуме по случаю 20-летия Украинского института национальной памяти подверг критике политику американского руководства на фоне сообщений о дизельном соглашении между США и Россией и возможное дальнейшее ослабление санкций.

Об этом Ющенко сказал в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец.

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«Я никогда не думал, что в то время, когда мы больше нуждаемся в американской помощи, мы можем получить в спину такие удары в виде решений американского руководителя. Это очень некстати. Такого рода политика не ко времени», — заявил он.

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Виктор Ющенко напомнил, что Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире, в том числе из-за активного содействия США.

По мнению третьего президента, нынешние решения Вашингтона не отвечают роли США как одного из гарантов безопасности Украины.

Следует отметить, что Кремль расценивает последний поворот администрации Трампа против президента Украины Владимира Зеленского как большой триумф и, в сочетании с политическими потрясениями в Европе, как признак того, что поддержка Украины со стороны Запада наконец-то разрушается.

На днях во время общения с журналистами Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского в ответ на его упреки в возможной поддержке РФ и отмене санкций.

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Тем временем в США усиливается критика политики президента Дональда Трампа по отношению к России и Украине.

Напомним, что после 4 ноября Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США, заявлял помощник Путина Юрий Ушаков.

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