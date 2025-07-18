Что раздражает Трампа в разговорах с Путиным: экс-министр Климкин объяснил

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп испытывает раздражение, когда на фоне разговоров с российским президентом Владимиром Путиным он выглядит слабаком.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии изданию Новини.LIVE.

«Его раздражают бесконечные разговоры, которые вроде бы неплохие, а потом ничего не происходит. Он выглядит как слабак. Слабаком Трампу, конечно, быть не хочется», — пояснил он.

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Кроме того, по словам Климкина, Дональда Трампа начало поджимать время.

«Ему нужен политический результат до промежуточных выборов [в Конгресс США] в следующем году. Время бежит. Оно даже у Трампа не бесконечное», — отметил украинский дипломат.

Напомним, бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что в течение 50 дней «ультиматума Трампа» позиция хозяина Белого дома в отношении России может снова кардинально измениться из-за его непредсказуемости.