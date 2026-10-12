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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп предлагает переименовать Атлантику в свою честь

Президент США предложил переименовать либо Атлантический, либо Тихий океан, добавив, что новое название может быть связано с ним самим.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выдвинул идею переименования еще большего количества водоемов, в частности, назвать в свою честь Тихий или Атлантический океан.

Об этом пишет Unilad.

Трамп допустил, что новое название может получить Атлантический или Тихий океан. Среди вариантов он назвал «Океан Трампа» и «Океан Америк».

«Мы назовем его „Океан Трампа“ или „Океан Америк“, что-то вроде этого», — сказал президент. Его слова вызвали смех и аплодисменты присутствующих.

Что уже переименовал Трамп

В прошлом году Трамп переименовал Мексиканский залив в «Залив Америки», что повлекло за собой дипломатическую напряженность в отношениях с Мексикой, конфликт с агентством Associated Press после того, как это СМИ отказалось использовать новое название, а также другие споры.

В августе Трамп также переименовал озеро Онтарио, расположенное между Нью-Йорком и Канадой, в «Озеро Америки».

Не так давно Трамп опубликовал в Сети карту, на которой название Ормузского пролива изменено в его честь.

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