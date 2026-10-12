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Трамп пропонує перейменувати Атлантику на свою честь
Президент США запропонував перейменувати або Атлантичний, або Тихий океан, додавши, що нова назва може бути пов’язана з ним самим.
Президент США Дональд Трамп висунув ідею перейменування ще більшої кількості водойм, зокрема, назвати на свою честь Тихий чи Атлантичний океан.
Про це пише Unilad.
Трамп припустив, що нову назву може отримати Атлантичний або Тихий океан. Серед варіантів він назвав «Океан Трампа» та «Океан Америк».
«Ми назвемо його „Океан Трампа“ або „Океан Америк“, щось на кшталт цього», — сказав президент. Його слова викликали сміх і оплески присутніх.
Що вже перейменовував Трамп
Минулого року Трамп перейменував Мексиканську затоку на «Затоку Америки», що спричинило дипломатичну напруженість у відносинах із Мексикою, конфлікт з агентством Associated Press після того, як це ЗМІ відмовилося використовувати нову назву, а також інші суперечки.
У серпні Трамп також перейменував озеро Онтаріо, розташоване між Нью-Йорком і Канадою, на «Озеро Америки».
Не так давно Трамп опублікував у Мережі мапу, на якій назва Ормузької протоки змінена на його честь.