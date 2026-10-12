Трамп пропонує перейменувати Атлантику на свою честь

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висунув ідею перейменування ще більшої кількості водойм, зокрема, назвати на свою честь Тихий чи Атлантичний океан.

Про це пише Unilad.

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Трамп припустив, що нову назву може отримати Атлантичний або Тихий океан. Серед варіантів він назвав «Океан Трампа» та «Океан Америк».

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«Ми назвемо його „Океан Трампа“ або „Океан Америк“, щось на кшталт цього», — сказав президент. Його слова викликали сміх і оплески присутніх.

Що вже перейменовував Трамп

Минулого року Трамп перейменував Мексиканську затоку на «Затоку Америки», що спричинило дипломатичну напруженість у відносинах із Мексикою, конфлікт з агентством Associated Press після того, як це ЗМІ відмовилося використовувати нову назву, а також інші суперечки.

У серпні Трамп також перейменував озеро Онтаріо, розташоване між Нью-Йорком і Канадою, на «Озеро Америки».

Не так давно Трамп опублікував у Мережі мапу, на якій назва Ормузької протоки змінена на його честь.

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