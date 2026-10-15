Росія атакувала Одесу / © Getty Images

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Увечері 15 жовтня внаслідок ворожої атаки на Одесу було пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, під час атаки в пошкодженому помешканні не було людей.

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«Попередньо, у квартирі на 17 поверсі, яка найбільше постраждала внаслідок ворожої атаки, на момент влучання нікого не було», — йдеться у повідомленні.

Лисак також зазначив, що на місці працюють відповідні служби. Вони встановлюють усі наслідки російської атаки та оцінюють завдані пошкодження.

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Кіровоградську область та обласний центр ввечері 14 жовтня. На жаль, є загиблі.

Ми раніше інформували, що Росія вже втретє за день атакувала Вінницю реактивними безпілотниками.

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