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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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197
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Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі — ОВА

У квартирі на 17-му поверсі, яка зазнала найбільших руйнувань, на момент влучання нікого не було.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Росія атакувала Одесу

Росія атакувала Одесу / © Getty Images

Увечері 15 жовтня внаслідок ворожої атаки на Одесу було пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, під час атаки в пошкодженому помешканні не було людей.

«Попередньо, у квартирі на 17 поверсі, яка найбільше постраждала внаслідок ворожої атаки, на момент влучання нікого не було», — йдеться у повідомленні.

Лисак також зазначив, що на місці працюють відповідні служби. Вони встановлюють усі наслідки російської атаки та оцінюють завдані пошкодження.

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Кіровоградську область та обласний центр ввечері 14 жовтня. На жаль, є загиблі.

Ми раніше інформували, що Росія вже втретє за день атакувала Вінницю реактивними безпілотниками.

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